“Dieron 72 horas para que tengan una reacción”, familiar de menores con muerte cerebral por siniestro vial

Familiares de las 11 personas atropelladas por un conductor en estado de embriaguez en el sur de Bogotá, llegaron al Hospital Santa Clara este lunes 10 de noviembre donde permanecen dos menores de edad en critico estado de salud.

“Ahora recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista que provocó esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales, lo cual para nosotros es muy indignante”, señaló Juana Valentina Torres, familiar de las víctimas.

La familia está recogiendo toda la información y documentación de los hechos, videos, testimonios, historias clínicas y demás para que el conductor no quede en libertad.

“Para la fiscalía no es suficiente un video y sus papeles, sino que necesitan también el diagnóstico de los niños para poder hacer algo al respecto, lo cual es muy cuestionable, pero si hay que manejarlo así, se va a manejar así y vamos a intentar hacer lo posible para que se haga justicia y ese señor no salga”, indicó la prima.

Estado de salud de los menores de edad

Al menos 11 personas resultaron heridas por este siniestro vial, 4 de estas son menores de edad, los cuales dos se encuentran luchando entre la vida y la muerte.

La joven Carol Estefanía tiene muerte cerebral, según diagnóstico médico. Sin embargo, de acuerdo a su prima, en la noche del domingo intentó tener actividad cerebral.

“Dio algunos visos de que de pronto podría recuperar actividad cerebral, entonces estamos esperando un milagro”, indicó Juana Valentina.

Martín es el otro menor que también tiene muerte cerebral.

“Sufrió un golpe demasiado fuerte rebotando desde la casa al andén. Se le abrió su cabecita y estamos esperando también de que su actividad cerebral como que empiece a funcionar”, indicó la prima.

Los médicos dieron un plazo de 72 horas, que se vence en la noche del martes 11 de noviembre, para que los menores hospitalizados en el centro médico Santa Clara den alguna respuesta favorable.

La hermana mayor de estos dos menores también resultó herida. Se encuentra recuperándose en ese mismo hospital de raspaduras en su cuerpo.

Otra prima de ellos está en el Hospital del Norte en el sector de Toberin, pues tiene varias lesiones y fracturas en su cadera, en su rodilla, en su tabique.

Velatón en San Cristóbal

La familia de los heridos convocó a una velatón este lunes 10 de noviembre a las 7 de la noche en el barrio Santa Rita Sur Oriental, en la Torre Electricidad, que está a diagonal a la barbería donde pasó el accidente.

El mensaje que quiere enviar la familia es que se haga justicia con este conductor y con todos los conductores que manejan en estado de embriaguez.

“Yo sé que no somos la única familia que ha sido afectada por accidentes viales de taxistas incompetentes que están en nuestra ciudad y que sabemos que no deberían tener un pase, o no deberían tener SOAR, o no están en condiciones de manejar, y que hoy fue mi familia, mañana puede ser la de ustedes”, afirmó Juan Valentina.

La familia también pide a los ciudadanos a unirse en cadena de oración por el estado de salud de los menores.