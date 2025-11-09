Astronautas chinos quedan ‘varados’ en el espacio luego de ser golpeados por un objeto desconocido

Una situación de alta tensión se vive en la órbita terrestre luego de que la Agencia Espacial China (CNSA) confirmara que tres de sus astronautas enfrentan dificultades para regresar a la Tierra tras detectarse daños en su cápsula espacial Shenzhou-20. El incidente, causado por el impacto de un objeto no identificado, ha generado una operación de emergencia para garantizar el retorno seguro de los tripulantes.

Los afectados son el Coronel Chen Dong, Coronel Chen Zhongrui y Coronel Wang Jie, quienes partieron hacia la estación espacial Tiangong en abril de 2025 y tenían previsto concluir su misión este mes de noviembre. Sin embargo, durante las inspecciones rutinarias previas al desacople, ingenieros terrestres identificaron anomalías estructurales en el módulo de retorno, atribuidas a una colisión con escombros espaciales o algún cuerpo no catalogado.

¿Por qué están varados los astronautas chinos?

Según informaron fuentes oficiales chinas, los especialistas están analizando minuciosamente el alcance de los daños mediante imágenes de alta resolución y sistemas de diagnóstico remoto. La prioridad inmediata es determinar si la cápsula afectada mantiene las condiciones de seguridad necesarias para soportar el reingreso atmosférico, una de las fases más críticas de cualquier misión espacial.

Mientras se completa esta evaluación, China ha activado su protocolo de respaldo, que incluye la preparación acelerada de la nave Shenzhou-22 y su cohete lanzador Largo Marcha 2F. Este sistema de emergencia, mantenido en constante estado de alerta, está diseñado específicamente para situaciones de contingencia que requieran una misión de rescate.

El reconocido experto en astronáutica Yu Jun, conocido en redes sociales como “Bufanda de Steed”, explicó a sus seguidores en Weibo: “El mecanismo de respaldo rodante es nuestra garantía de seguridad. Shenzhou-22 y su lanzador están en modo de servicio de emergencia, listos para llevar a nuestros astronautas a casa si fuera necesario".

Están totalmente aislados

La estación espacial Tiangong representa un hito en el programa espacial chino, siendo la única plataforma orbital actualmente operada por una sola nación. Ubicada a aproximadamente 400 kilómetros de altitud, esta estructura modular ha albergado sucesivas rotaciones de astronautas desde su puesta en operación en 2021.

El aislamiento del programa espacial chino se remonta a 2011, cuando el Congreso de Estados Unidos prohibió a la NASA cualquier tipo de colaboración bilateral con China, citando preocupaciones de seguridad nacional. Esta restricción llevó al país asiático a desarrollar su propia infraestructura espacial independiente, incluyendo lanzadores, naves y la estación Tiangong.

Actualmente, la estación alberga a seis astronautas en total, luego de que el equipo de relevo llegara antes de que se detectaran los daños en la cápsula Shenzhou-20. Esta circunstancia, aunque complica la logística de la estación, garantiza que los tres astronautas afectados cuenten con apoyo y provisiones suficientes durante la emergencia.

¿Qué solución dan las autoridades?

La comunidad espacial global sigue con atención los desarrollos de esta emergencia. Aunque algunos usuarios en redes sociales han sugerido la intervención de empresas privadas como SpaceX, los expertos descartan esta posibilidad debido a las incompatibilidades técnicas ya mencionadas y a las restricciones geopolíticas existentes.

El procedimiento más probable, según analistas espaciales, involucraría el lanzamiento de la cápsula de respaldo Shenzhou-22 en una misión dedicada exclusivamente al retorno de los astronautas varados. Este operativo requeriría una ventana de lanzamiento precisa y maniobras de acoplamiento optimizadas para minimizar el tiempo de espera.

Mientras los equipos técnicos en tierra trabajan contra reloj, los seis ocupantes de la Tiangong mantienen operaciones normales dentro de la estación, aunque con el enfoque adicional en la resolución de esta contingencia. La CNSA ha asegurado que las condiciones de vida a bordo permanecen estables y que las provisiones son suficientes para sostener a la tripulación ampliada durante el tiempo que sea necesario.