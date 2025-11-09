Policía realizó operativos de control a establecimientos nocturnos en Magangué

La Policía Nacional de Colombia, en el departamento de Bolívar, desplegó todas sus capacidades humanas y tecnológicas para desarrollar diversas actividades orientadas a la prevención del homicidio y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio de Magangué.

Durante la jornada, uniformados realizaron registros a personas, verificaciones de antecedentes judiciales y controles a menores de edad en establecimientos abiertos al público.

Asimismo, se llevaron a cabo campañas preventivas contra el homicidio y lesiones personales, donde se dieron a conocer las líneas de atención ciudadana y se entregaron volantes informativos con mensajes de prevención, autocuidado y resolución pacífica de conflictos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas acciones al afirmar que: “Nuestra misión es proteger la vida de los bolivarenses y generar espacios seguros para la comunidad. Estas actividades preventivas permiten fortalecer la confianza ciudadana y reducir los factores de riesgo que pueden desencadenar hechos violentos”.

Estas intervenciones hacen parte de la estrategia integral de Seguridad, Democracia y Dignidad, que busca fortalecer la presencia institucional en los barrios y zonas de mayor afluencia, mediante la ejecución de planes de control, patrullajes permanentes y espacios de diálogo con los líderes comunitarios. Con ello, la Policía Nacional reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para anticiparse a los delitos que afectan la convivencia.

De igual manera, se continuará implementando este tipo de acciones preventivas en todo el departamento de Bolívar, priorizando los municipios con mayores indicadores deactividades delictivas. La articulación con autoridades locales, gremios y comunidad permitirá consolidar entornos más seguros, fortalecer la confianza en la institución y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de los ciudadanos.