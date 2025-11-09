El “espaldarazo” de Uribe a Miguel Ángel Pinto Rueda para su aspiración al Congreso por Santander

Bucaramanga

Tal como su padre, Miguel Ángel Pinto Rueda, confirmó este Domingo 9 de Noviembre que aspirará al Congreso de la República en las elecciones legislativas del año 2026. Sin embargo, un hecho marca la diferencia en la historia política de la familia Pinto, el hijo del senador santandereano, no militará en el partido Liberal, donde su padre ha construído una longeva carrera política pasando desde la Asamblea de Santander hasta la Cámara de Representantes y ahora, el Senado de la República.

La noticia se conoció, mediante un video que se compartió a través de la red social x, donde se ve a Pinto Rueda, recibir el “espaldarazo” del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien señaló sentirse honrado al recibir al abogado y profesor universitario.

#Política | "Nos honra al entrar al Centro Democrático", expresidente Álvaro Uribe Vélez le dio el "espaldarazo" a Miguel Ángel Pinto Rueda, quien entra a militar a ese partido para aspirar al Congreso de la República en las elecciones legislativas del 2026. pic.twitter.com/ndGF8erg0E — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 9, 2025

“Nos honra mucho que el Centro Democrático cuente con el apoyo y la presencia del doctor Pinto Rueda. Queridos ciudadanos de Santander y muy apreciados integrantes del Centro Democrático, Miguel Pinto Rueda, de una gran juventud, catalogado en una universidad muy prestigiosa, como me lo ha dicho el rector, como el mejor profesor, nos honra al entrar al Centro Democrático para defender un país seguro, pero seguro para todos”. Señaló el exmandatario.

El video finaliza con las palabras de agradecimientos demostradas por el ahora militante del partido Centro Democrático.

“Gracias, presidente. Yo me siento honrado y orgulloso de ser parte de su equipo y sobre todo de seguir su ejemplo. Mil gracias y Santander lo necesita, colombiano lo necesita siempre”.

Ahora, será el partido Centro Democrático deberá decididir quién encabezará la lista abierta del partido Centro Democrático, para las elecciones legislativas de 2026.