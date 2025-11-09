Distrito atiende llamado en isla Manzanillo del barrio El Bosque y prepara inversiones

En cumplimiento del compromiso del alcalde Dumek Turbay con la participación ciudadana y la atención directa a las comunidades, el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, junto al director del Instituto de Desarrollo y Fomento Comunal, Geverson Ortiz, sostuvo una reunión con los líderes de la Isla Manzanillo, en el barrio El Bosque, para dialogar sobre las principales necesidades del sector, especialmente, las relacionadas con el mejoramiento de sus calles y la infraestructura vial.

Durante el encuentro, los representantes de la comunidad expusieron sus inquietudes y propusieron alternativas para avanzar en soluciones conjuntas que beneficien a los habitantes. La jornada permitió abrir un espacio de diálogo constructivo entre la administración distrital y la comunidad.

Como resultado de la reunión, se acordó la construcción de un plan de trabajo articulado entre la Secretaría de Infraestructura, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Secretaría del Interior, el DADIS, la Secretaría de Participación Ciudadana, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM).

Este plan busca desarrollar una intervención integral en la comunidad, que contemple acciones en materia de movilidad, seguridad, salud y recuperación del entorno.

El secretario Wilmer Iriarte anunció, además, que delegará un ingeniero para acompañar a la comunidad en la revisión técnica de las calles del sector, con el fin de identificar las intervenciones prioritarias. Asimismo, informó que a finales de este mes se presentará el plan de estudios hidrológicos, documento fundamental para definir las soluciones de drenaje y manejo de aguas lluvias en la zona.

De igual forma, el funcionario explicó que es necesario aclarar los procesos jurídicos que deben surtirse antes de iniciar algunas intervenciones específicas, como las de la Diagonal 20 y la Transversal 52. En el primer caso, la Diagonal 20 se encuentra bajo una acción popular interpuesta desde 2014, lo que exige el cumplimiento de procedimientos legales previos para avanzar en su ejecución.

En cuanto a la Transversal 52, el secretario precisó que esta vía no pertenece al Distrito, por lo que será necesario realizar gestiones adicionales para definir las competencias y los pasos a seguir.

“Estamos trabajando de manera articulada con todas las dependencias para ofrecer soluciones reales y sostenibles. La Isla Manzanillo y el barrio El Bosque hacen parte de la prioridad del alcalde Dumek Turbay Paz en el propósito de mejorar la calidad de vida de los cartageneros”, afirmó Iriarte.

A su turno, la líder comunitaria Tayry Dager expresó su agradecimiento por la presencia institucional y la respuesta de la administración distrital:

“Le damos gracias al señor alcalde, Dumek Turbay, por habernos escuchado y enviar a los funcionarios correspondientes para atender nuestras peticiones”, manifestó Dager.

El Gobierno distrital, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, continúa fortaleciendo los espacios de diálogo ciudadano y la articulación interinstitucional, con el fin de avanzar en soluciones integrales que impulsen el desarrollo equitativo y el bienestar de todos los cartageneros.