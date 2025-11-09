David Alonso logró quinto podio en MotoGP tras carrera en Portugal: Clasificación y resultados

David Alonso de Colombia en MotoGP 2025, tercero en Gran Premio de Portugal / Getty Images. / Gold & Goose Photography

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró la cuarta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Portugal de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Portimao y que le deja a un solo punto de proclamarse campeón del mundo.

Moreira supo gestionar a la perfección una carrera que tuvo dos líderes claros, junto al neerlandés Collin Veijer (Kalex), que al final se tuvo que conformar con la segunda posición, y con el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) en el tercer peldaño del podio.

Su rival por el título, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), fue sexto, después de remontar varias posiciones y también tener un par de sustos que le hicieron perder terreno respecto a sus rivales.

Resultados de la carrera

Pos Corredor País Tiempo Puntos logrados 1 Diogo Moreira Brasil 35:40.573 +25 2 Collin Veijer Países Bajos +0.090 +20 3 David Alonso Colombia +0.492 +16 4 Aron Caner España +0.992 +13

Clasificación general

Pos Corredor País Puntos 1 Diogo Moreira Brasil 281 2 Manuel González España 257 3 Barry Baltus Bélgica 232 7 David Alonso Colombia 153

El colombiano David Alonso protagonizó una sólida actuación en el Gran Premio, donde se mantuvo constantemente en el grupo delantero junto a Moreira, Veijer y Dixon.

Tras aprovechar un error de Jake Dixon en las primeras vueltas, Alonso ascendió posiciones y se consolidó en la tercera posición, mostrando ritmo competitivo durante toda la carrera.

Solo necesitó 5 vueltas para adelantar 7 posiciones y colocarse tercero, donde permaneció hasta el final del circuito.

Aunque no pudo alcanzar al dúo líder formado por Collin Veijer y Diogo Moreira, se mantuvo firme ante los ataques de Arón Canet y logró completar el podio en tercer lugar, sumando puntos importantes en el cierre de la temporada

Resumen de la carrera en Portugal

La pelea por el único título mundial que queda por definirse, comenzó con una buena noticia para uno de sus protagonistas, ‘Manugas’ González.

González, octavo en la clasificación oficial, al verse beneficiado por la sanción de pérdida de tres posiciones del también español Daniel Muñoz (Kalex), por rodar demasiado lento en la trazada durante la segunda clasificación, para ganar un puesto en la salida, de octavo a séptimo.

No falló Diogo Moreira, el autor de la ‘pole position’ en la salida, como tampoco ‘Manugas’ González, que mantuvo la séptima posición, en tanto que por delante el brasileño intentaba tirar con fuerza para romper a las primeras de cambio el grupo de cabeza.

Moreira marcó el ritmo inicial, seguido por el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el británico Jake Dixon (Boscoscuro), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el colombiano David Alonso (Kalex) y Manuel González, que recuperó una posición antes de concluir el primer giro.

Moreira intentó marcharse de sus rivales, pero Collin Veijer se pegó a él en la segunda vuelta, sin que el brasileño se pudiese despegar claramente de todos sus rivales.