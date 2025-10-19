David Alonso alcanzó el podio en GP de Australia y se metió al ‘top 10′ en la clasificación general

David Alonso (CFMoto Aspar Team) se quedó con el segundo puesto en el Gran Premio de Australia 2025, durante la carrera donde partió desde el sexto lugar, y solamente fue superado por el australiano Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP). Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) se quedó complementó el podio, en el tercer puesto.

La disputa mano a mano ante los candidatos al título reflejaron la gallardía de Alonso, que lo llevó a conquistar el campeonato de Moto3, en 2024. Después de la victoria, el colombiano aseguró en diálogo con ESPN:

“Tengo que pedir perdón a los fanáticos porque terminé la carrera tan cansado que no pude saludar. Tuve mi mejor largada del año y desde ahí traté de estar en el pelotón de adelante todo el tiempo. Tenía que pelear mucho por el viento y cuando Senna se escapó traté de mantenerme en la pelea por el segundo lugar. Estoy me enseñó un montón para el futuro, liderar y tener a alguien adelante hasta último momento. Hay que seguir trabajando así”, declaró tras la carrera.

Relacionada: Orgullo colombiano: Así sonó el himno nacional en Hungría tras la victoria de David Alonso en Moto2

David dio avances de su estelar participación, tras quedar tercero en la práctica y sexto en la clasificación para la carrera principal.

Resultados del Gran Premio de Australia 2025

Pos Nombre País Tiempo 1 Senna Agius Australia 35:00.085 2 David Alonso Colombia +3,684 3 Diogo Moreira Brasil +3721

Este es el tercer podio de Alonso en 2025, después de quedar campeón en Hungría, y quedar segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Clasificación general

Le puede interesar: David Alonso y una extraordinaria Pole en Indonesia: Posición de salida para la carrera

Gracias a este resultado, David Alonso escaló al décimo puesto en la clasificación general durante su primer año en la máxima categoría del motociclismo mundial con 117 puntos. Esta tabla es liderada por el español Manuel González con 247.

Así está la disputa por el Mundial 2025 de MotoGP:

Pos Nombre País Puntos 1 Manuel González España 247 2 Diogo Moreira Brasil 245 3 Aron Canet España 212 10 David Alonso Colombia 117

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso?

Podio de Gran Premio Australia 2025 con David Alonso / Getty Images. / Gold & Goose Photography Ampliar

Lea también: Así le fue a David Alonso en el GP de Indonesia de Moto2: Video del tremendo susto que dio

De acuerdo con el calendario oficial de MotoGP, la siguiente competencia, donde estará presente el colombiano David Alonso, será en el Gran Premio de Malasia, que se llevará a cabo entre el 24 y 26 de octubre, en un circuito de 110, 86 kilómetros de longitud.