Transportadores de carga realizan cierres intermitentes en peajes de la vía Bucaramanga a Bogotá

Bucaramanga

Transportadores mantienen una manifestación en los peajes de Curití, Los Curos y Tres Piedras, exigiendo al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Vías la reparación definitiva de este corredor vial y la ejecución del acuerdo de la vía de los comuneros. Ramiro Anaya, vocero de los transportadores confirmó que en este momento no solo están con las talanqueras levantadas, como permanecen desde hace un mes, sino que, desde hoy 7 de noviembre en estos peajes hay cierres parciales de la vía.

“Invías ha omitido la solicitud de retomar y ejecutar el convenio de los comuneros firmado hace un año con la exministra. Hemos pedido a la actual ministra María Fernanda Rojas que venga y cumpla el acuerdo, pero no ha habido voluntad”, afirmó Ramiro Anaya, vocero.

Lea también: Piden al gobierno nacional liberar $1 billón de pesos para atender la emergencia vial en Santander

Según el vocero, el convenio en cuestión representa una inversión de 2,4 billones de pesos para la recuperación integral de la vía, pero hasta la fecha no se ha ejecutado. Además, denunció que las regiones involucradas, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, quedaron por fuera del Conpes de inversión en infraestructura vial para 2026, lo que agrava la situación.

Anaya también aseguró que el Invías se levantó de la mesa técnica, la última instalada para buscar soluciones, dejando “abandonado” el proceso de concertación con los transportadores y comunidades.

“Tomamos la decisión de intervenir la vía nacional para que el pueblo santandereano y colombiano se entere de lo que está ocurriendo. No hemos sido escuchados y queremos que se firme el convenio, que es la única garantía para este corredor”, agregó el representante.

Podría interesarle: ¿Qué sigue en el calendario de las elecciones atípicas en Bucaramanga? Esto dice la Registraduría

Los transportadores reiteraron que sus acciones buscan visibilizar la crisis vial en el sur de Santander y evitar que la ruta 45 termine en una emergencia similar a la que enfrenta actualmente la Transversal del Carare.

De momento el cierre es intermitente en este corredor vial, se presenta con una hora de bloqueo y cierre total de la vía y una hora de paso vehicular, manifiestan que así se mantendrán hasta tanto no haya presencia del gobierno nacional y se tomen verdaderas decisiones que lleven a una solución real, especialmente el cumplimiento del convenio de las vías de los comuneros.