Conmoción en Armenia por la muerte de una joven estudiante de colegio de 14 años de edad

Armenia

Hay consternación en Armenia por la muerte de una menor de 14 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue hallado por sus familiares en su vivienda, al parecer la adolescente habría decidido acabar con su vida.

La adolescente fue encontrada sin vida al interior de un apartamento ubicado en el barrio La Castellana al norte de la ciudad en la mañana del sábado 8 de noviembre.

Las autoridades adelantan las investigaciones y será medicina legal que determine las causas de la muerte, una de las hipótesis es que la menor habría decidido acabar con su vida, pero eso es materia de investigación.

Desde la secretaria de educación lamentaron la muerte de la menor que cursaba noveno grado en la institución educativa Teresita Montes.

El Rector del colegio Teresita Montes, Diego Fernando Mosquera en diálogo con Caracol Radio Armenia indicó “el viernes en la noche recibimos de parte de la familia la niña, la noticia de su de su deceso al parecer por suicidio.

Para la comunidad educativa del Teresita Montes, para los docentes, para los estudiantes, es una noticia que nos ha conmocionado mucho porque ninguno espera que en una época tan bella como la adolescencia, la niñez, la juventud, pues los muchachos tomen estas decisiones, pero pues también son el producto de una sociedad que se ha vuelto supremamente emocional con muchas dificultades en esta situación de manejo de emociones y demás.

El rector agregó “durante esta semana que inicia, vamos a tener en la institución algunos homenajes para nuestra estudiante, ya que no pudimos presenciar sus honras, sus exequias porque la niña proviene de Putumayo, ella estaba aquí hace unos 6 meses que ha llegado al colegio, procedente del Putumayo y vivía con el papá y según me ha dicho él mismo tan pronto la recibieron en medicina legal, pues fue llevada hacia el Putumayo, por eso ni sus compañeros ni sus maestros, ninguno pudimos rendir el homenaje.

Y vamos a aprovechar entonces esta semana para para hacer el homenaje debido a la niña y además pues reflexionar acerca de estas enfermedades emocionales que están aquejando tanto a nuestra juventud en estos tiempos.

Caber recordar la línea de salud mental del CRUE, Quindío, especialmente para salud mental donde está disponible 24 horas los 7 días de la semana, la línea es 3107932686.