¿Qué dicen expertos en salud mental a raíz de la muerte de un menor de edad en Armenia?

Armenia

El hecho se en el barrio Gaitán Bajo al sur de la ciudad donde un menor de siete años identificado como Dylan Ricardo Montilla Muñoz fue encontrado sin vida al interior de su vivienda. La principal hipótesis apunta a un caso de suicidio, sin embargo, será medicina legal quien determine las causas.

A propósito, Alejandra Gutiérrez del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias que tiene la línea de atención en salud mental indicó que no es normal que un menor de ocho años tenga este tipo de pensamientos por eso es fundamental validar las emociones en el momento de expresarlos.

“No es normal que un niño de menor de 8 años tenga sus pensamientos y es muy importante validar las emociones y los pensamientos de los niños en el momento de expresarlos. Sabemos que los niños en el momento de expresar sus emociones lo hacen de diferentes maneras. Entonces, es ahí la importancia de que los padres estén muy pendiente de las emociones, de las actitudes de los niños y no minimizarlas. Validar cada emoción, validar cada pensamiento y cada actitud del niño porque hay que estar muy pendiente, porque normalmente un niño de 7, 8 años pues su prioridad y lo que debería estar haciendo es la parte social, pero de colegio, de juego, de diversión y no pensamientos negativos”, destacó.

Señaló que el entorno social y familiar influye mucho en la parte mental y emocional del menor por eso es clave la relación de padres e hijos y el ejemplo que está recibiendo.

Reconoció que en muchas ocasiones es más peligroso que un menor este encerrado ya que tiene mucho acceso a las redes sociales por la cantidad de información que circula.

“El entorno social influye muchísimo. Podríamos decir que casi todo, ya que donde el niño crece, donde el niño se levanta, donde el niño va a estudiar, es en lo que está todo el tiempo. Entonces es muy importante su entorno social, con qué persona se está compartiendo, cómo es la relación de padres e hijos pues en la casa y pues qué ejemplo está viendo, porque el niño es como una esponjita y todo lo está como absorbiendo”, indicó.

Agregó: “Entonces es muy importante su entorno social, es la mayoría del niño y la hay temas de los menores que se meten en su cuarto, se quedan solos o porque tienen un juego, entonces todo el tiempo están allá y demás y los papás dicen, “Pues no tiene el peligro de la calle, pero está totalmente en sí misma.” Incluso en algunos momentos es más peligroso estar encerrado y teniendo tanto acceso a lo que ahora tenemos como el internet porque hay mucha desinformación”.

Dijo que han recibido llamadas en la línea de atención de salud mental de niños a escondidas de sus padres por temor a represalias al exponer un caso del hogar.

“Bueno, tenemos una línea de salud mental del Crue, especialmente para salud mental donde está disponible 24 horas los 7 días de la semana hemos recibido llamadas de niños en algunos casos a escondidas de sus padres por temor a que los padres los vayan a regañar o vayan a decir cosas que suceden en la casa, pero sí, sí hemos tenido llamadas de niños, de jóvenes, entre 14 años y para arriba", mencionó.

“La línea es 310 793 26 86. siempre hay una psicóloga de turno. Estamos haciéndole acompañamiento, seguimiento y ayudando en momento de crisis es de urgencia. Entonces, las personas siempre se comunican con nosotros y ahí mismo reciben la atención y el acompañamiento y depende del caso se le hace seguimiento a la persona total”, finalizó.