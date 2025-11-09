Chía se alista para Rock N’ La Luna 2025: un festival gratuito con lo mejor del rock nacional

En el municipio de Chía se realizará la primera edición del festival Rock N’ La Luna 2025, un evento gratuito que celebrará lo mejor del rock en todas sus expresiones. La cita será el 16 de noviembre en la Plazoleta Hoqabiga, desde las 10:00 a. m, con entrada libre para todos los asistentes.

Showcase de presentación del cartel

Antes del gran festival, el 8 de octubre se realizará un showcase de presentación del cartel oficial, con la participación de GraveDører y The Gipsy Rockers, dos agrupaciones que ofrecerán un adelanto de la experiencia sonora que se vivirá en noviembre.

GraveDører, es una banda juvenil de thrash metal conformada por Juan Esteban Rodríguez (voz), Samuel Gutiérrez (batería), Jerónimo Rodríguez, Joaquín Briceño (guitarras) y Juan Simón Jurado (bajo), ha despertado gran expectativa dentro de la escena del metal nacional.

Su sonido está influenciado por el thrash, black, sludge y nu metal, lo que les ha permitido destacarse en eventos como el Festival de Juventudes de Tabio 2025 y el Show de Talentos del Festival de Juventudes de Tenjo 2025, donde fueron reconocidos por su propuesta original y el compromiso con el movimiento musical joven.

Cartel principal: más de 15 bandas en escena

El cartel de Rock N’ La Luna 2025 incluirá a Still Sinfónico, Holyforce, Carlos Reyes, Keep the Rage, D.A.W.N (tributo a System of a Down), La Capital Beat, Volukris, Los Higros, La Bum, La Eva Mitocondrial, Eleven Forever, Cielo Rojo, Corazón Derecho, Atomic Heart y Cry Babies, entre otras agrupaciones que llenarán de energía la Plazoleta Hoqabiga.

También participarán de manera especial Natalia Bedoya, la Sinfónica Juvenil y el grupo de cuerdas Martin Guitar. La conducción estará a cargo de Catalina Chaparro y Angie Roa.

Más que música: arte, exhibiciones y experiencias

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta cultural y recreativa que incluirá:

• Muestras de arte con Tackykardia, Asphyxia, JJC, Fagúa, Balaguer, Diosa Chía y Tiquiza.

• Zona de comidas y bebidas para todos los gustos.

• Exhibición de carros clásicos y motos Chopper.

• Zona geek con personajes como Alien y Depredador.

• Arte itinerante, clown, dancing school y un lienzo colaborativo abierto al público.

Rock N’ La Luna 2025 promete ser una jornada inolvidable que reunirá a familias, jóvenes y amantes del rock en todas sus formas. Con una combinación de música, arte y cultura, el evento busca consolidarse como una de las citas imperdibles del calendario cultural y musical de Cundinamarca.