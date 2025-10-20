El arte urbano transforma el barrio Santa Bárbara en Sogamoso

En el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina, artistas locales e invitados se reunieron en el barrio Santa Bárbara de Sogamoso para desarrollar una jornada de muralismo que busca rescatar la memoria del territorio y fortalecer los lazos comunitarios. Leonardo Montaña, muralista oriundo de Tibasosa, destacó que la experiencia permitió un encuentro directo con las familias del sector. «...Nos encontramos con las mujeres, madres cabeza de hogar que habitan este barrio y que nos abrieron las puertas de sus casas para conocer sus historias y su vida en la comunidad...», señaló.

El artista explicó que el trabajo se ha centrado en reflejar los elementos culturales e históricos del sector, como la iglesia Santa Bárbara y los cerros que rodean la zona. «...Es muy bonito poder subir, conocer sus casas y entender la historia de un lugar que antes era visto como peligroso y que hoy se convierte en un espacio de arte y encuentro...», afirmó Montaña. El festival continúa recorriendo distintos municipios de Boyacá, promoviendo el arte urbano como una herramienta de transformación social.