Capturan en el centro de Manizales a dos extorsionistas

Manizales

En una operación policial en el centro de Manizales, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal - GAULA, de la Policía Metropolitana, logró la captura en flagrancia de dos personas implicados en un caso de extorsión.

Denunciar sirve

Las detenciones se realizaron tras la denuncia de un ciudadano, que estaba recibiendo llamadas intimidatorias donde los individuos le decían que si no entregaba el dinero, atentarían en contra de él, su familia e incluso hasta de su empresa y empleados.

La denuncia de la víctima, permitió a los investigadores del GAULA coordinar una entrega controlada en la carrera 21 con calle 22, los destalles los entregó la Teniente Coronel Daiana Idárraga Ramírez Comandante de Estación de Policía Manizales.

Detalles de los capturados

Los capturados, fueron identificados como “Ricardo”, de 36 años, y “Carlos”, de 41, ambos fueron sorprendidos dentro de un vehículo mientras recibían 40.000.000 de pesos procedentes de la extorsión.

Según el material probatorio recabado, los capturados se habrían identificado como miembros del grupo de delincuencia común organizado “La Inmaculada” de Tuluá, Valle.

Realizaban llamadas y enviaban mensajes intimidatorios exigiendo sumas superiores a los 430 millones de pesos, bajo la amenaza de atentar contra la familia y la empresa de la víctima.

Ambos individuos cuentan con antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir agravado y estafa.

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez los presentó ante un juez de control de garantías. Aunque el juez determinó dejarlos en libertad, los sujetos permanecen vinculados al proceso judicial en su contra.