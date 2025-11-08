26 millones fueron hurtados en medio de un flete en Manizales

Manizales

Según las primeras versiones que se conocen, la pareja había retirado $26 millones de pesos de un banco ubicado en un centro comercial en zona céntrica de la ciudad, desde donde se desplazaron hasta el sector de El Cable hasta donde llegaron dos personas en una moto y les quitaron el dinero.

Detalles del hecho

El Teniente Coronel Mauricio Dávila Sánchez, Subcomandante Policía Metropolitana de Manizales informó sobre las primeras hipótesis y cómo avanzaron las operaciones tras el hurto.

“De acuerdo a la información recopilada en el lugar de los hechos, las víctimas habrían realizado un retiro en el banco del Centro Comercial Fundadores para con posterioridad desplazarse sin solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional hacia el sector del cable, donde lamentablemente fueron abordados por estos individuos. Por parte de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Manizales se dispuso de un equipo de investigación especializado con el fin de recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan individualizar, identificar y capturar los responsables de este hecho”, indicó el subcomandante.

Versiones de testigos

Según algunos testigos, los ladrones hicieron varios disparos, aunque por fortuna no se presentaron heridos en el hecho.

Desde la Policía Metropolitana insisten en que es importante solicitar el acompañamiento policial y más cuando se retiran sumas altas de dinero “Hacemos un llamado a la comunidad de Manizales y Villamaría para que al momento de retirar dinero de alguna entidad financiera no dudes solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional, es completamente gratuito. Esto nos permitirá mitigar cualquier intención por parte de los delincuentes que pretendan alterar la seguridad y la convivencia ciudadana”, indicó el Teniente Coronel Mauricio Dávila Sánchez.