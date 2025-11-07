Tragedia familiar en Villamaría: una mujer murió a manos de su propio hijo

Manizales

Un parricidio conmociona a Villamaría en un caso donde un hijo asesina a su propia madre, infligiendo 15 heridas con arma blanca en un acto de violencia intrafamiliar.

El hecho de sangre que dañó la tranquilidad se registró en la noche del jueves (6 de noviembre de 2025) en el municipio de Villamaría en el sector de Turín.

Los hechos

El caso es el de un hombre, de nombre Sebastián, que atacó a su propia madre utilizando un arma blanca. El parricidio como se le conoce a esta actuación ha generado una ola de indignación y consternación.

Según primeras versiones, este hombre estaba en alto grado de exaltación y fue encontrado por la Policía con el arma homicida, este acto de violencia aún es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, se ha confirmado que el presunto responsable fue capturado rápidamente en el lugar de los hechos.

