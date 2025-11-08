Zorro perro atropellado en Barbosa, Antioquia, ya puede caminar gracias a una operación

Barbosa, Antioquia

Un zorro perro rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Barbosa luego de sufrir un atropellamiento evoluciona de forma positiva en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tras una cirugía ortopédica realizada por especialistas del Centro Veterinario y de Zootecnia de la Universidad CES.

El procedimiento tuvo como objetivo restablecer la funcionalidad de una de sus extremidades. Durante las semanas posteriores a la intervención, el animal recibió sesiones de fisioterapia dos veces por semana, además de terapia con campos electromagnéticos, una técnica no invasiva que favorece la regeneración ósea, mejora la circulación y contribuye a la relajación muscular.

Gracias a este acompañamiento constante, el zorro perro ha mostrado una recuperación notable. Cámaras trampa y evaluaciones médicas recientes evidencian que presenta movimientos estables, comportamientos naturales activos y una respuesta favorable a las estrategias de enriquecimiento ambiental, nutricional y cognitivo implementadas por el equipo del CAVR.

Los profesionales continúan realizando seguimiento médico para definir si será necesario retirar el material de osteosíntesis o si puede mantenerse sin afectar su desempeño físico. Con base en los resultados del próximo control radiográfico, se determinará su eventual liberación.

“Invitamos a los habitantes del Valle de Aburrá a conducir con precaución y estar atentos en las vías para evitar atropellamientos de fauna silvestre. Estos animales cumplen funciones ecológicas esenciales y su protección es responsabilidad de todos”, señaló Andrés Gómez, supervisor del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

¿Cómo ayudar a la fauna silvestre del Valle de Aburrá?

En menos de dos años, 380 animales silvestres han sido víctimas de atropellamientos en vías del Valle de Aburrá. Según el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, el 70 % de ellos llega sin vida.

Ante la presencia de fauna silvestre herida o en riesgo, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias de Fauna Silvestre: 304 630 0090, disponible los siete días de la semana.