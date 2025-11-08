Último día de convocatoria para artistas del Centro Histórico de Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en articulación con la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), les recuerda a todos los artistas del espacio público del Centro Histórico a participar en el proyecto “Cartagena brilla con su cultura”, una iniciativa que busca identificar, fortalecer y empoderar a quienes con su talento llenan de vida, color y música las calles del corazón patrimonial de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proceso de inscripción estará abierto hasta EL sábado 8 de noviembre, y está dirigido a músicos, actores, bailarines, artesanos, pintores, caricaturistas, cuenteros y demás artistas que desarrollan su labor en el espacio público del Centro Histórico. El enlace de inscripción lo encuentran en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Cartagena y del IPCC.

Este proyecto hace parte del fortalecimiento de la estrategia distrital de estímulos al fomento y desarrollo artístico, cultural y creativo en Cartagena. La iniciativa busca construir confianza, fortalecer capacidades técnicas, promover la convivencia ciudadana y consolidar un ecosistema cultural sostenible e inclusivo.

Los artistas inscritos participarán en un proceso de formación integral, enfocado en dignificar su trabajo y potenciar sus capacidades creativas y económicas. Las jornadas abordarán temas como marca personal, identidad, imagen y marketing digital, emprendimiento, preservación del patrimonio, turismo responsable, TICS, formalización de negocio y modelo empresarial, entre otros.

Adicionalmente, los participantes harán parte de un sistema de información y señalización que permitirá su visibilización en una plataforma interactiva y un mapa digital del Centro Histórico, fortaleciendo la articulación entre el arte, la cultura, el turismo y el patrimonio.

Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, manifestó que “con este proyecto reafirmamos que los artistas del espacio público son parte esencial del alma de nuestra ciudad. Ellos representan la alegría, la identidad y la esencia de Cartagena. Queremos que se sientan acompañados, valorados y fortalecidos para seguir haciendo de nuestro Centro Histórico un escenario vivo y lleno de cultura”.

Así mismo, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, expresó que “El proyecto es una oportunidad para reconocer a los artistas como agentes culturales y emprendedores del territorio. Con esta formación integral buscamos fortalecer su sostenibilidad, mejorar la convivencia en el espacio público y proyectar su arte al mundo, en una ciudad creativa, incluyente y patrimonial”.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena celebramos este proyecto porque dignifica el arte y reconoce a nuestros artistas como verdaderos emprendedores culturales. Ellos son parte esencial del tejido que da identidad a la ciudad. Con esta alianza fortalecemos las capacidades creativas y empresariales de quienes hacen de Cartagena un escenario vivo, competitivo y lleno de talento”, indicó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La invitación está abierta para todos los artistas del Centro Histórico que deseen seguir brillando con su talento y hacer parte de esta estrategia que impulsa una Cartagena más creativa, organizada y culturalmente viva.