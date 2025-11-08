Mañana se realizará el I Festival de Bandas Metropolitanas en Manizales

Manizales

El I Festival de Bandas Metropolitanas se realizará en la capital del departamento de Caldas este domingo a las 9:00 de la mañana en el Teatro Los Fundadores como parte clave de la integración oficial del Área Metropolitana de Manizales, precisamente, para consolidar la unión de dicha ciudad con los municipios de Neira, Villamaría y Palestina.

Juan Martín Dussán, director del área metropolitana, explica que estos eventos culturales son fundamentales para que los habitantes entiendan que viven en un área funcional. “Eso significa que los habitantes de los municipios que conforman el área metropolitana, son ciudadanos metropolitanos, que somos una región y un área que nos debemos integrar por medio de diferentes estrategias y en este caso es a través de la cultura”.

El Director del Área Metropolitana de Manizales, aclara que es un festival y no un concurso, por ese motivo, asistirá por cada municipio, una banda musical y, además, habrá una muestra cultural de cada población, para compartir con los ciudadanos metropolitanos.

“Las personas que han acudido a esta clase de eventos lo han acogido de una forma amena, no hemos llegado a todos, pero la idea es que la ciudadanía entienda que el área metropolitana funciona, por esa que votaron, así que debemos integrarnos. Sabemos que aún faltan cosas, trabajamos en el transporte metropolitano e instrumentos de planificación, pero mientras tanto, hay otras maneras de integrar y hay que aprovechar que en Caldas somos potencia mundial de bandas”.

Otra forma de integración se realizó en el marco del cumpleaños de la capital de Caldas el pasado 12 de octubre mediante la primera edición de los Juegos Metropolitanos.

El primer encuentro de bandas metropolitanas será este domingo a las 9:00 a. m. en el Centro de Convenciones Teatro Los Fundadores y será de entrada libre.