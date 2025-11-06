El deportista caldense Miguel Castro ganó 3 medallas en los Juegos Juveniles Parapanamericanos

Representantes en dobles mixtos de la delegación colombiana en para tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos en Santiago de Chile 2025. Foto suministrada.

Manizales

Miguel Castro Salazar, deportista de paratenis de mesa, clase TT7, describe con orgullo su papel hecho en los Juegos Juveniles Parapanamericanos, asegura estar contento por representar a Caldas y a Colombia en un campeonato internacional. Miguel, ganó dos medallas de bronce en dobles superando a las selecciones de México y Panamá, aunque en semifinales, perdieron contra el conjunto local. En dobles mixto, llegó a la misma instancia siendo superados por Brasil.

“Es un orgullo representar al departamento y a Colombia en otros países. En dobles masculino le ganamos a México, después con Chile fue un partido muy difícil y contra ellos perdimos en la semifinal. En dobles mixto, contra Brasil, sucedió lo mismo en igual instancia, pero en general fueron buenos partidos, buenas bolas y estuvo reñido”.

Cuenta que en cuartos de final de dobles mixto, jugaron contra Costa Rica ganando 3-2 y frente a Guatemala, pasaron a la siguiente fase con un contundente 3-0; Miguel, conformó la dupla con Guilliana Carrillo. “Es un balance positivo para mí en estos segundos juegos juveniles, los primeros fueron en Bogotá en el 2023 donde alcancé medallas de plata y de bronce”.

El próximo reto para Miguel Castro es un campeonato nacional que se disputaría en la ciudad de Medellín, aunque se espera por confirmar la sede, será esta la última competencia del año.