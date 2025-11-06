Caldas se destaca en la prueba Saber 11 con resultados históricos

Manizales

Los estudiantes de Caldas obtienen unos de los mejores resultados registrados en los últimos años en la Prueba Saber 11 en el segundo semestre del año 2025, la evolución de los resultados de Caldas frente al promedio nacional, muestra un avance constante, evidenciando el esfuerzo de los actores involucrados en los procesos académicos y por supuesto el compromiso del departamento con una educación más equitativa y de alta calidad, así lo destacó el secretario de Educación departamental, Luis Herney Vargas Barrera.

“Tenemos el puntaje más alto en las pruebas Saber 11 en la historia que ha tenido el departamento de Caldas. Así que agradecerle a los directivos docentes, a nuestros rectores, a toda la comunidad educativa”, destacó el funcionario.

Los resultados

La media nacional se ubicó en 261 puntos y Caldas reportó una media de 253, mostrando un incremento constante en los últimos 3 años. En las áreas evaluadas, Caldas obtuvo un resultado de 53 puntos, en el caso de Lectura Crítica, frente al global país que se ubicó en 54 puntos.

“Nuestra estrategia Juntos por el Saber, garantiza que desde que esta administración tomó mandos en este asunto, hemos subido cuatro puntos, lo que nos permite estar más cerca de la media nacional. Así que venimos trabajando fuertemente con todo el equipo de trabajo en la unidad de calidad para garantizar mejores resultados. Así que acompáñenos a seguir garantizando una mejor calidad educativa", indicó el secretario de educación de Caldas.