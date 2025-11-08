Habilitan puente norte-sur del intercambiador vial de la Circunvalar en Barranquilla

El puente norte – sur del intercambiador vial de la Circunvalar de Barranquilla ya fue puesto en funcionamiento con una longitud de 311 metros lineales, 12.2 metros de ancho y cuenta con 3 carriles de 3.5 metros cada uno.

Mientras tanto, paralelamente avanzan los trabajos para terminar el puente sur - norte del intercambiador vial de la Circunvalar. Para ello, ya se fundió el tablero del puente en un 100%.

“En este puente sur- norte se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos del 1 al 5. Asimismo, se han construido las vigas cabezales de los apoyos del 1 al 5 y se han construido 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales. Además, se inició la estabilización del terreno de las aproximaciones al puente, empezando por el relleno del acceso sur de este puente”, indicó la Alcaldía.

“Una circunvalar más segura”

Según el alcalde Alex Char haber entregado parte de esta obra permitirá tener una Circunvalar “mucho más expedita, mucho más segura, mucho más rápida”.

“Que los padres estén más tiempo con sus hijos, que los hijos lleguen más rápido a su casa, que la persona que trabaja en el sur y trabaja en el norte se demore menos, y cuando regrese se demore menos; este es el propósito de estas obras, más allá del costo, más allá del concreto, más allá de la velocidad de obra es buscar que las familias del área metropolitana de Barranquilla estén más tiempo juntas, y la gente tenga más tiempo en su casa”, sostuvo.