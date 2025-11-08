15 años de cárcel para hombre que intentó asesinar a su pareja en Floridablanca, Santander

Bucaramanga

Pablo José Sánchez Molletones fue condenado a 15 años, 5 meses y 5 días de prisión por juez de conocimiento luego de que intentara asesinar a su excompañera sentimental.

La determinación fue adoptada luego de que el ahora sentenciado, asesorado por su abogado y de manera libre y espontánea, suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que reconoce su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado, en grado de tentativa.

La investigación partió luego de que ocurrieron los hechos, es decir, el pasado 21 de Julio en el barrio La cumbre de Floridablanca donde Sánchez, atacó a la mujer con quien sostuvo una relación sentimental durante algunos años con un arma cortopunzante, generándole varias heridas.

Por fortuna y gracias a la atención médica que la mujer recibió en un centro hospitalario del área metropolitana, la mujer quedó por fuera de peligro.

En la investigación, la Fiscalía, pudo comprobarse que la mujer, durante la relación, sufrió ciclos de violencia física y psicológica constante por lo que decidió terminar la relación.

Con la sentencia proceden todos los recursos de ley.