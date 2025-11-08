Gobernador de Santander rechaza intento de atentado contra el Batallón Bolívar en Tunja

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó con firmeza el reciente intento de atentado contra el Batallón del Ejército Nacional en Tunja. Las autoridades informaron que una volqueta fue abandonada frente al Batallón Bolívar, cargada con cilindros explosivos, lo que obligó a evacuar barrios cercanos y generó alarma entre los habitantes de la zona. Este hecho se suma a otro intento de ataque contra la misma instalación militar, ambos considerados actos cobardes que amenazan la seguridad de la población.

En un comunicado oficial, la Gobernación expresó su solidaridad con Boyacá, sus autoridades y su gente, condenando los actos de violencia que ponen en riesgo la vida de ciudadanos y soldados. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y del personal militar, reforzando la presencia del Estado en todas las regiones afectadas.

La entidad reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, destacando su papel en la defensa de la soberanía y el orden constitucional. En su mensaje, la Gobernación subrayó que “Colombia no puede ceder ante los violentos; debemos mantenernos firmes, unidos y decididos en la defensa de la vida, la autoridad y la paz de nuestra Nación”.

Según la información preliminar, la volqueta habría sido vendida hace aproximadamente 12 días y salió del municipio de Sogamoso, transportando arena. Las investigaciones apuntan a que el Batallón pudo haber sido atacado con explosivos, e incluso se analiza la posibilidad de que un dron cargado con granadas haya provocado el incendio de un vehículo dentro de la instalación militar.

El presidente Gustavo Petro confirmó que el atentado fue neutralizado y que la evacuación de la población civil y militar se realizó de manera oportuna. El mandatario enfatizó la importancia de no bajar la guardia y de atacar al narcotráfico en sus finanzas, mercancías ilícitas, capos y capacidad de afectar a la población civil.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, aunque continúan las verificaciones sobre los daños materiales ocasionados por el intento de ataque. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer todos los detalles del hecho y garantizar que no se repitan situaciones similares.