Boyacá reporta reducción de homicidios y avances contra extorsión y microtráfico

Durante una rueda de prensa conjunta, las autoridades anunciaron que en las últimas dos semanas se realizaron 25 allanamientos relacionados con microtráfico y se lograron 24 capturas.

La Gobernación confirmó que mantiene activa una bolsa de recompensas, y que en lo corrido del año se han pagado $200 millones por información que ha permitido avanzar en investigaciones criminales.

En el área metropolitana de Tunja, la Policía reportó una reducción del 58% en homicidios frente al mismo periodo del año anterior, con 5 casos registrados frente a 12 en 2024. Se informó además del esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Plaza de Mercado del Sur tras el análisis de 40 horas de video, con la captura de alias «Leo» y alias «Royman». La institución también señaló que este año se han realizado 16 capturas por homicidio, alcanzando un 80% de esclarecimiento.

En materia de extorsión, las autoridades destacaron la captura en Bogotá de dos implicados en modalidades de sextorsión y falsa encomienda, quienes exigían entre 10 y 11 millones de pesos a las víctimas y registraban cerca de 30 anotaciones judiciales. Además, en operativos en la cárcel de Cómbita se incautaron 181 celulares, y la Policía reportó una reducción del 30% en este delito, con 15 capturas en lo que va del año. También se informó la incautación de 33 armas, un aumento del 20% respecto al año pasado, y 21 capturas por porte ilegal.

Por otro lado, la Policía de Boyacá reportó 192 capturas en el último mes, de las cuales 151 fueron en flagrancia y 41 por orden judicial. Se recuperaron 8 motocicletas y 7 automóviles, además de la incautación de mercancía de contrabando avaluada en $151 millones.

En estupefacientes, se reportó la incautación de 72.190 gramos de marihuana, 1.341 gramos de cocaína y 812 gramos de bazuco, junto con 18 armas, 10 de ellas traumáticas. También fueron desarticuladas dos estructuras de microtráfico y extorsión: «Los Vecinos» (11 capturas) y «Los Gomelos» (6 capturas), lo que, según la institución, generó una reducción estimada del 85% en extorsiones asociadas a estas bandas.

Finalmente, las autoridades señalaron que se mantienen acciones focalizadas en Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá y Villa de Leyva, municipios con mayor presión delictiva por concentración poblacional. Para reforzar operaciones y patrullajes, se han desplegado aproximadamente 480 uniformados adicionales en zonas priorizadas durante lo corrido del año.