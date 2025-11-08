Boyacá reporta reducción de homicidios y avances contra extorsión y microtráfico
La Gobernación de Boyacá, la Policía de Boyacá y la Policía Metropolitana de Tunja entregaron resultados operativos recientes, con énfasis en esclarecimiento de homicidios, capturas por extorsión y desarticulación de redes de microtráfico en varias zonas del departamento.
Durante una rueda de prensa conjunta, las autoridades anunciaron que en las últimas dos semanas se realizaron 25 allanamientos relacionados con microtráfico y se lograron 24 capturas.
La Gobernación confirmó que mantiene activa una bolsa de recompensas, y que en lo corrido del año se han pagado $200 millones por información que ha permitido avanzar en investigaciones criminales.
En el área metropolitana de Tunja, la Policía reportó una reducción del 58% en homicidios frente al mismo periodo del año anterior, con 5 casos registrados frente a 12 en 2024. Se informó además del esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Plaza de Mercado del Sur tras el análisis de 40 horas de video, con la captura de alias «Leo» y alias «Royman». La institución también señaló que este año se han realizado 16 capturas por homicidio, alcanzando un 80% de esclarecimiento.
En materia de extorsión, las autoridades destacaron la captura en Bogotá de dos implicados en modalidades de sextorsión y falsa encomienda, quienes exigían entre 10 y 11 millones de pesos a las víctimas y registraban cerca de 30 anotaciones judiciales. Además, en operativos en la cárcel de Cómbita se incautaron 181 celulares, y la Policía reportó una reducción del 30% en este delito, con 15 capturas en lo que va del año. También se informó la incautación de 33 armas, un aumento del 20% respecto al año pasado, y 21 capturas por porte ilegal.
Por otro lado, la Policía de Boyacá reportó 192 capturas en el último mes, de las cuales 151 fueron en flagrancia y 41 por orden judicial. Se recuperaron 8 motocicletas y 7 automóviles, además de la incautación de mercancía de contrabando avaluada en $151 millones.
En estupefacientes, se reportó la incautación de 72.190 gramos de marihuana, 1.341 gramos de cocaína y 812 gramos de bazuco, junto con 18 armas, 10 de ellas traumáticas. También fueron desarticuladas dos estructuras de microtráfico y extorsión: «Los Vecinos» (11 capturas) y «Los Gomelos» (6 capturas), lo que, según la institución, generó una reducción estimada del 85% en extorsiones asociadas a estas bandas.
Finalmente, las autoridades señalaron que se mantienen acciones focalizadas en Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá y Villa de Leyva, municipios con mayor presión delictiva por concentración poblacional. Para reforzar operaciones y patrullajes, se han desplegado aproximadamente 480 uniformados adicionales en zonas priorizadas durante lo corrido del año.