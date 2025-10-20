Hazte profesional estudiando GRATIS en la ESAP

Entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) abrió las inscripciones para los programas académicos que empezarán clases el primer periodo de 2026, en la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés. Y esta vez, con aulas nuevas en Montería.

La inscripción para los programas de pregrado no tendrá costo para ningún aspirante en ningún lugar del país, por lo que cualquier persona podrá postularse libremente para un cupo en la institución.

Asimismo, la matrícula será gratuita para los aspirantes admitidos que sean nacionales colombianos, pertenezcan a los estratos 1, 2 o 3 (según la clasificación del Sisben IV o herramienta de focalización vigente), no sean beneficiarios del programa Generación E y no cuenten con título profesional universitario.

En total, la Dirección Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés dispone de veinte centros tutoriales de administración pública (cetap), en los cuales hoy se forman 1 540 estudiantes en los diferentes programas académicos.

Para el primer semestre de 2026, la ESAP ofrece la siguiente oferta educativa:

Programa de pregrado: Administración Pública Territorial (APT), en modalidad a distancia:

• En Cartagena: de lunes a jueves, en horarios diurno y nocturno.

• En Sincelejo: de lunes a jueves, en horario nocturno.

• En Montería: de lunes a jueves, en horario nocturno.

• En Mompox: los jueves, viernes y sábados.

• En El Carmen de Bolívar: los jueves, viernes y sábados.

Programas de posgrado:

• Especialización en Proyectos de Desarrollo, en Cartagena, Mompox y Montería.

• Maestría en Administración Pública, en Cartagena.

Becas y descuentos para posgrados

Para cursar los programas de posgrado, la ESAP otorgará becas y descuentos especiales a ciertos grupos poblacionales y servidores públicos. Los admitidos que pertenezcan a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como los miembros de comunidades indígenas que se inscriban bajo esta circunscripción, podrán acceder a descuentos del 50 % y del 100 % en el valor de la matrícula, hasta llenar los cupos disponibles.

Los egresados de la ESAP recibirán una reducción del 15 %, mientras que los aspirantes que hayan votado en las últimas elecciones obtendrán un 10 % de descuento. Adicionalmente, en el cumplimiento de la Ley 1551 de 2012, la Escuela dispone de diez becas del 50 % destinadas a alcaldes, concejales, personeros, miembros de juntas de acción local y de organismos de acción comunal que se inscriban en alguno de los programas de posgrado ofertados.

«Esta oferta representa una oportunidad para jóvenes y profesionales de nuestra región que desean fortalecer sus capacidades de liderazgo y servicio público desde los territorios», destacó Karina Martínez Viloria, directora territorial de la ESAP Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés: «La ESAP llega a donde antes no había presencia estatal en materia de formación, lo que consolida su compromiso con el desarrollo regional y la equidad educativa», agregó.

Nuevas instalaciones en Montería

A partir de 2026, los estudiantes de Montería estrenarán la nueva sede de la ESAP en el barrio La Coquera, dentro del Centro Integral de Servicios (CIS). El bloque asignado a la ESAP contará con modernas instalaciones, cuatro salas de cómputo y dos aulas híbridas dotadas con tecnología de última generación, que permitirán desarrollar clases presenciales y virtuales y, así, optimizar la cobertura y la calidad educativa.

Información y contacto

Los interesados en conocer más detalles o tramitar su inscripción pueden consultar el siguiente enlace institucional: https://www.esap.edu.co/esap/organigrama/subdireccion-academica-nacional/inscripciones

Correos de contacto para averiguar por los programas de pregrado:

• Cartagena: katherinem.orozco@esap.edu.co

• Sincelejo: nicanor.gonzalezc@esap.edu.co

• Montería: vanesa.sandoval@esap.edu.co

• Mompox: andreac.oliveros@esap.edu.co

• El Carmen de Bolívar: daniel.rico@esap.edu.co

Correo de contacto para pedir información sobre los posgrados:

• posgrados.bolivarsc@esap.edu.co