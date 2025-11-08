América de Cali vs. Unión Magdalena: prográmese acá con el partido de la fecha 19 de Liga Colombiana

¡Penúltima fecha del fútbol colombiano! América de Cali se medirá con Unión Magdalena por la fecha 19 de la Liga Colombiana en el estadio Pascual Guerrero. El Escarlata está obligado a sumar los tres puntos de local, de no hacerlo, pondría en riesgo su clasificación a los cuadrangulares, puesto que Alianza y Santa Fe están en la lucha de un cupo a los ocho.

Así llegan ambos equipos

El equipo vallecaucano llega a este compromiso tras vencer 2-0 a Boyacá Chicó con anotaciones de José Cavadia al minuto 5′ y de Dylan Borrero al 90+2′. Con esta victoria, América logró entrar parcialmente a la zona de clasificación, pues ocupa la octava casilla con 25 puntos, los mismos que tiene Alianza, noveno.

Por otro lado, el equipo samario ya está eliminado de la Liga Colombiana y disputará el Torneo de Ascenso en el 2026, pues terminó con un promedio de 0.78 en la tabla del descenso. En la fecha anterior cayó 0-2 ante Tolima, resultado que lo sitúa en el puesto 15 con 18 unidades.

Posible alineación de América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Jean Pestaña, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa; Jan Lucumí, Luis Ramos y Cristian Barrio

DT: David González.

Posible alineación de Unión Magdalena

Joaquín Mattalía; Dilan Ortíz, Freddy Molina, John Lerma, Juan Tello; Fabián Cantillo, José Mercado; Roberto Hinojosa, Jannenson Sarmiento; Ricardo Márquez y Cristián Iguarán.

DT: Carlos Silva.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso se jugará a partir de las 6:20 de la tarde de este domingo 9 de noviembre. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.