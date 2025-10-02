“Noviembre” otra mirada de la Toma y Retoma del Palacio de Justicia en 1985

Drama con toques de suspenso en la cinta colombiana “Noviembre”, dirigida y escrita por Tomás Corredor que se estrena en salas colombianas el 2 de octubre, después de su premier mundial en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2025), la cinta ofrece un retrato profundamente humano de la guerra en Colombia, reviviendo momentos dentro del Palacio de Justicia en 1985.

Protagonizada por Natalia Reyes, Santiago Alarcón y Juan Prada, “Noviembre” nos lleva a la toma del Palacio de Justicia, donde unos guerrilleros quedan encerrados en un baño y deben resistir con rehenes entre magistrados y civiles, la brutalidad de una confrontación entre la guerrilla y Las Fuerzas Armadas del Estado, donde se reviven 27 horas de encierro en esta trágica parte de la historia colombiana.

Cortesía: Burning Colombia Ampliar

Después de su premier mundial en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2025), “Noviembre” fue invitada a unos de los certámenes más influyentes de la región, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que celebrará su edición número 23 del 10 al 19 de octubre de 2025 en la Selección de Estrenos Internacionales.

Producida por Burning (Colombia) fundada por Diana Bustamante, Piano (México), Vulcana Cinema (Brasil) y Tordenfilm (Noruega), “Noviembre” que se estrena en salas colombianas el 2 de octubre, nos invita a reflexionar, preguntarnos desde la memoria y a dialogar sobre las heridas del pasado para pensar en el futuro. Al completar su recorrido en cines, la película estará disponible en Prime Video, ampliando su alcance hacia nuevas audiencias en todo el mundo.