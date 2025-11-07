Tunja confirma el regreso del coatí de montaña en la Reserva El Malmo

La Secretaría de Medio Ambiente de Tunja confirmó el primer registro documentado del coatí de montaña (Nasuella olivacea) en el municipio, un hallazgo obtenido mediante cámaras trampa en la Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo.

FOTOS | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE TUNJA Ampliar

«...Este es un descubrimiento muy importante para la ciudad, porque la especie no había sido registrada en Tunja...», señaló la secretaria Nataly Callejas.

La Secretaria de Medio Ambiente de #Tunja, Nataly Callejas, confirmó el primer registro del coatí de montaña (Nasuella olivacea) en la Reserva El Malmo.

Captado con cámaras trampa, el hallazgo evidencia la importancia de conservar los bosques altoandinos de la ciudad. pic.twitter.com/M8df5lGx8Z — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 7, 2025

La bióloga Edith Estepa explicó que este registro forma parte del proceso de monitoreo ecológico que adelantan en el área protegida. La bióloga Jenny López agregó que la presencia de la especie evidencia un ecosistema saludable en la zona.

Ampliar

El hecho ocurrió el 14 de octubre de 2025 a las 6:04 de la tarde, cuando una cámara trampa captó la figura ágil del coatí cruzando entre raíces y brumas del bosque. «...El hallazgo no fue casual, detrás hubo semanas de planificación y trabajo en campo...», explicó la secretaria Nataly Callejas, destacando la labor del equipo.

La bióloga Edith Estepa detalló que instalaron tres cámaras con sensores de movimiento en corredores estratégicos del bosque, mientras que la bióloga Jenny López indicó que estas áreas fueron seleccionadas por su densidad vegetal y bajo nivel de perturbación humana.

<<...Cuando vimos a los tres individuos juntos, fue emocionante...>>. Así narran las biólogas Edith Estepa y Jenny López el hallazgo del coatí de montaña en #Tunja.



La especie está catalogada como Casi Amenazada y su presencia indica un ecosistema saludable. pic.twitter.com/9vnz1IfF06 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 7, 2025

Las imágenes confirmaron la presencia de al menos tres individuos, lo que indica que no se trata de un encuentro aislado. «...Cuando vimos a los tres coatíes juntos fue emocionante. Es una confirmación de que El Malmo sigue siendo un refugio para especies que dependen de ecosistemas conservados...», relató Edith Estepa.

La secretaria Nataly Callejas agregó que este resultado demuestra la importancia de reforzar el cuidado de los predios de interés hídrico. Para Jenny López, la presencia de varios individuos sugiere que existe una población estable o en proceso de consolidación en la zona.

Ampliar

El coatí de montaña es un mamífero diurno, de cola anillada e hocico prolongado, que se mueve entre los 1.300 y 4.200 metros de altitud. «...Su presencia se ha visto amenazada por la fragmentación del hábitat y la expansión humana...», explicó Jenny López.

La secretaria Nataly Callejas recordó que la especie está categorizada como Casi Amenazada por la UICN, agregando que este registro amplía el mapa de distribución conocido de la especie en Boyacá.

De manera llamativa, los registros en Tunja fueron nocturnos, entre las 6:00 p.m. y las 10:10 p.m. «...Es posible que el coatí esté modificando sus horarios para evitar el contacto con personas. Es un ejemplo de adaptación frente a la presión humana...», señaló Jenny López.

La secretaria Nataly Callejas indicó que este comportamiento será objeto de análisis en estudios posteriores y añadió que la fauna suele alterar hábitos cuando percibe riesgos asociados a presencia humana o perros ferales.

Ampliar

La Reserva El Malmo, donde se realizó el hallazgo, cuenta con 158 hectáreas y es fundamental para la protección de fuentes de agua que alimentan las cuencas del río Chicamocha y el río Jenesano-Garagoa.

«...El coatí confirma que este bosque aún conserva procesos ecológicos en funcionamiento...», señaló Edith Estepa. La secretaria Nataly Callejas recordó que esta reserva fue declarada área protegida en 1976 y continúa siendo monitoreada y destacó que los bosques altoandinos son ecosistemas cada vez más escasos y vulnerables.

El proyecto de monitoreo con cámaras trampa inició en 2024 e incluyó la adquisición de cinco equipos para registrar fauna local. «...Nuestra intención es construir una línea base completa de la biodiversidad de Tunja...», afirmó Nataly Callejas.

La bióloga Edith Estepa explicó que antes solo se tenían registradas cinco o seis especies de mamíferos para el municipio y su compañera bióloga Jenny López indicó que este hallazgo abre puertas para nuevas investigaciones sobre conectividad ecológica.

La Secretaría busca ahora aumentar la protección y vigilancia de la reserva. «...Solo contamos con un guardabosques y necesitamos más personal y sistemas de monitoreo...», señaló Nataly Callejas. Jenny López añadió que también es necesaria la articulación con las comunidades vecinas para evitar ingreso de perros asilvestrados. Edith Estepa sostuvo que reforzar el control territorial permitirá garantizar la estabilidad de la especie.

La administración gestionará apoyo ante el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y CorpoBoyacá para expandir el monitoreo. «...Queremos llevar este proyecto a otro nivel y asegurar su sostenibilidad en el tiempo...», dijo Callejas.

El coatí de montaña, dispersor de semillas y controlador de invertebrados, fue registrado por primera vez en #Tunja.



La Secretaría de Medio Ambiente proyecta fortalecer vigilancia, educación ambiental y monitoreo en la Reserva El Malmo. pic.twitter.com/zKPG1e2Btn — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 7, 2025

Finalmente, el hallazgo tendrá un papel central en la educación ambiental del municipio. «...Hoy enseñamos a los niños y comunidades sobre fauna, abejas y bosques, no solo sobre residuos...», afirmó Nataly Callejas. Para Edith Estepa, compartir este descubrimiento fortalece el sentido de identidad ambiental. Jenny López concluyó: «...El coatí nos recuerda que cuando el bosque se cuida, la vida encuentra el camino de regreso...»