Tabla de posiciones del Torneo 2025: así quedó el grupo A con la victoria de Cúcuta sobre Huila

¡Comenzó la segunda jornada de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso 2025! La fecha inició este jueves 6 de noviembre con el partidazo que protagonizaron Cúcuta Deportivo y Atlético Huila en el estadio General Santander, válido por el Grupo A; así como el compromiso entre Boca Juniors de Cali y Real Cundinamarca en el Pascual Guerrero, válido por el Grupo B.

Cúcuta 1-2 Huila

En este duelo, las emociones se reservaron para el segundo tiempo. Sobre los 67 minutos, el argentino Lucas Ríos abrió el marcador en favor de los motilones, pero instantes después igualó la historia Tomás Díaz para los huilenses.

Ahora bien, cuando todo parecía indicar que la historia terminaría en igualdad, Juan Ceballos apareció en el 90+5′ para darle el agónico triunfo 2-1 al elenco cucuteño. Resultado que le permite ser líder del Grupo B con puntaje perfecto.

Boca Juniors de Cali 0-1 Real Cundinamarca

La sorpresa de la jornada se produjo en el Grupo B. Real Cundinamarca se llevó un valioso triunfo de su visita al Pascual Guerrero y continúa como único líder de la zona con puntaje perfecto.

La única anotación del compromiso se produjo a los 66 minutos, cuando el juez central sancionó pena máxima. El goleador Jayder Asprilla se hizo cargo y clavó el balón en el ángulo. Esto bastó para llevarse los tres puntos de territorio vallecaucano.

Partidos pendientes de la fecha 2

Jaguares de Córdoba vs. Internacional de Palmira (Grupo A)

Patriotas vs. Real Cartagena (Grupo B)

Tabla de posiciones del Grupo A de los cuadrangulares

Pos. Equipo Partidos Puntos Dif. 1. Cúcuta Deportivo 2 6 +2 2. Jaguares de Córdoba 1 1 0 3. Atlético Huila 2 1 -1 4. Internacional de Palmira 1 0 -1

Tabla de posiciones del Grupo B de los cuadrangulares