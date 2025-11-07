Pereira, de nuevo con jugadores Sub-20 en Liga Colombiana ante el incumplimiento de pagos

La crisis en Deportivo Pereira no cesa. Durante la previa del enfrentamiento ante Independiente Medellín en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, por el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga Colombiana, el club confirmó la ausencia de los jugadores del primer equipo para el partido.

De acuerdo con la información revelada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales:

“Ante el incumplimiento de los compromisos pactados, nuestros compañeros decidieron no disputar el partido de hoy vs. Medellín por Liga”, explicó a través de la cuenta oficial en ‘X’.

Esta situación se repite por tercera vez en la competencia, después de perder con los jugadores juveniles frente a Águilas Doradas (1-5) y Deportivo Pasto (4-0), en las jornadas previas, donde también jugó con el equipo Sub-20.

De acuerdo con el informe, “el salario correspondiente al mes de septiembre no fue pagado en su totalidad y varios compañeros solo recibieron el equivalente a 15 días de trabajo”, explicó ACOLFUTPRO.

Pereira cumplió una parte del trato con sus jugadores

Aunque el plantel accedió a jugar el duelo frente al ‘Poderoso de la Montaña’, siempre y cuando el club se colocara al día con el 50% de los pagos vencidos, incluido el pendiente de septiembre, en el comunicado se explica:

“El club no cumplió con lo pactado argumentando que el pago solo podría realizarse el día lunes 10 de noviembre. Posteriormente, realizó un abono a las 4:00 pm, cuando el partido debía comenzar a las 6 de la tarde”, reveló la asociación.

Bajo este panorama, el Deportivo Pereira estuvo en la obligación de presentarse al encuentro, nuevamente con los jugadores Sub-20, e informó de esta determinación minutos antes del inicio del partido ante Medellín, por medio del siguiente comunicado que publicó en su cuenta oficial de ‘X’: