🔴EN VIVO | Salvador vs. Colombia, fecha 2 del Mundial Sub-17: siga ACÁ el minuto a minuto

<b>La Selección Colombia Sub-17 enfrentará este viernes a El Salvador,</b> en el Mundial de la categoría. El partido se jugará en el escenario deportivo Aspire Pitch, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.Los dirigidos por el técnico <b>Freddy Hurtado</b> bucarán su primera victoria en este campeonato, <b>vienen de igualar 1-1 ante Alemania</b>, una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo juvenil y quieren sumar de a tres para acercarse a los dieciseisavos de final. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/04/mundial-sub-17-de-qatar-asi-quedo-colombia-en-el-grupo-g-tras-empate-con-alemania/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/04/mundial-sub-17-de-qatar-asi-quedo-colombia-en-el-grupo-g-tras-empate-con-alemania/">Mundial Sub-17 de Qatar: Así quedó Colombia en el Grupo G, tras empate con Alemania</a>El conjunto centroamericano, por su parte, <b>perdió 5-0 en su debut de esta Copa del Mundo</b> <b>ante Corea del Norte,</b> el otro equipo que completa el grupo G. Cabe mencionar que en esta fase inicial <b>avanzarán las</b> <b>dos mejores selecciones de cada zona y los ocho mejores terceros,</b> para conformar 32 equipos que se enfrentaran en la siguiente ronda de este Mundial Sub-17, siendo esta la primera vez que participen 48 naciones.