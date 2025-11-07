Selección Colombia

🔴EN VIVO | Salvador vs. Colombia, fecha 2 del Mundial Sub-17: siga ACÁ el minuto a minuto

La Selección va por su primera victoria en la Copa del Mundo de Qatar.

Colombia vs. Alemania en el Mundial Sub-17 Catar 2025 / Federación Colombiana de Fútbol

Colombia vs. Alemania en el Mundial Sub-17 Catar 2025 / Federación Colombiana de Fútbol

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad