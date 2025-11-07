Las últimas palabras del exmagistrado Fabio Calderón a su hijo durante la toma del Palacio de Justicia
Camilo Calderón, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fabio Calderón, relata la calma de su padre en medio del caos y el dramático corte de la última llamada
14:51
En un emotivo testimonio, Camilo Calderón, hijo del insigne magistrado Fabio Calderón, compartió sus vívidos recuerdos y reflexiones sobre la trágica toma del Palacio de Justicia, un evento que marcó profundamente la historia de Colombia.
Noticia en desarrollo