Proyecciones en el Palacio de Justicia por 40 años del Holocausto: estos son los horarios

JUSTICIA

Con la exposición “Que se hable del Palacio de Justicia” y un impactante video mapping proyectado sobre la fachada del Palacio de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, el Consejo Superior de la Judicatura dio inicio a los actos conmemorativos por los 40 años de la toma y retoma de este recinto, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Durante la inauguración, el presidente Jorge Enrique Vallejo , resaltó que esta conmemoración no pertenece únicamente a la Rama Judicial, sino a toda la sociedad colombiana.

“Estos 40 años no representan una herida exclusiva de la justicia, sino un recordatorio de que la dignidad no prescribe y la memoria no envejece. Es un llamado a romper el silencio y a escuchar las voces de quienes fueron asesinados, desaparecidos o injustamente señalados”, expresó Vallejo.

El evento, organizado por el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida, busca mantener viva la memoria de las víctimas y promover la reflexión sobre el significado de aquel episodio en la historia del país.

El presidente de la Judicatura destacó que el centro también rinde homenaje al derecho a la vida, recordando a figuras como Enrique Low Murtra, Rodrigo Lara Bonilla y a otros servidores públicos asesinados en ejercicio de sus funciones.

“Este centro también es del derecho a la vida. Aquí caben todos aquellos que fueron silenciados por defender la justicia y la verdad”, añadió Vallejo.

Un llamado a la memoria desde la Plaza de Bolívar

La jornada también incluyó el estreno del video mapping conmemorativo del Holocausto del Palacio de Justicia, proyectado sobre la fachada del edificio desde la Plaza de Bolívar. La pieza audiovisual busca reconocer el dolor, honrar a las víctimas y reafirmar que “la justicia no puede ser silenciada”.

La proyección podrá verse nuevamente los días 7 y 8 de noviembre, con tres funciones diarias a las 7:00, 8:00 y 9:00 de la noche.