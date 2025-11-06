Toma al Palacio de Justicia. Foto: Colprensa / Se conmemoran los 36 años del holocausto en el Palacio de Justicia

Se sentía como un momento de indefensión: fotoperiodista habla sobre la toma al Palacio de Justicia

El 6 de noviembre Colombia y la capital del mismo, vivieron uno de los momentos más difíciles dentro de la historia, pues el grupo armado, M-19, se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá, mientras que gran parte de la población, veía un partido de fútbol.

Este hecho marcó para siempre a muchos colombianos debido a la magnitud de lo que se vivió, pues varios relataban que todo parecía un campo de batalla. Sin contar que, dentro del Palacio, varios magistrados fallecieron.

Le recomendamos: Quiénes fueron los magistrados asesinados en la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

Periodistas y medios de comunicación cubrieron este hecho, entre todo, estuvo la fotoperiodista, Viki Ospina, quien relató y dio testimonio de lo que la vio en ese momento. Ella lo ha calificado como uno de los eventos más tristes en la historia de Colombia, un país que ha cargado desde siempre, con enormes cicatrices que ha dejado la violencia y el narcotráfico a lo largo de los años.

En 10 AM, un programa de Caracol Radio, Ospina declaró qué “se me salían las lágrimas sobre los rollos. Se sentía como un momento de indefensión”.

En desarrollo.