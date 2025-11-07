Fue encontrada viva la religiosa que desapareció del convento en Santa Rosa de Cabal

Luego de 38 horas de búsqueda y de activar todos los protocolos por la desaparición de la religiosa Sor Cecilia del Espíritu Santo, esta fue encontrada a tres kilómetros del monasterio, estaba con vida e iba caminando con un señor de la zona que la encontró desorientada.

El comandante de Bomberos de Santa Rosa de Cabal, Ancizar Manrique, entregó el parte de tranquilidad manifestando que la ayuda de los drones fue fundamental para encontrar a esta mujer de 32 años de edad y agregó que la religiosa se desubicó en horas de la noche cuando se salió del camino.

“Se activaron los protocolos como, activación de Gestión del Riesgo donde están todas las secretarías, toda la parte operativa; se sabe que gracias a la tecnología y los drones, la enmarcación donde se inició en ese lote, la búsqueda terrestre de la religiosa, se observa a lo lejos todavía una persona con su hábito entre la maraña.”

Luego de encontrarla, esta mujer fue trasladada a un centro asistencial con principios de hipotermia, sin embargo estaba consciente; se conoció que la religiosa tiene problemas de salud mental y esta sería la causa de haberse ido del monasterio el martes en horas de la tarde.