Organismos de socorro buscan a religiosa que desapareció en Santa Rosa de Cabal

Santa Rosa de Cabal

Más de 36 horas lleva desaparecida la religiosa Sor Cecilia del Espíritu Santo, perteneciente a la comunidad del Monasterio de San José en Santa Rosa de Cabal, quien salió de estas instalaciones el martes en horas de la tarde y no volvió.

Luego de que sus compañeras reportaran la desaparición, en horas de la noche se activó un protocolo de búsqueda en la vereda La Paloma, donde está ubicada esta fundación.

Durante el día de ayer miércoles, La Policía, Bomberos, La Defensa Civil, La Fiscalía y Gestión del Riesgo, realizaron esta búsqueda utilizando drones en las zonas montañosas, sin embargo, hasta el momento no hay resultados.

Esta mujer de 32 años responde también al nombre de Viviana Andrea Hurtado Marín, y según información extraoficial, habría dejado en el Monasterio una carta, de la cual no se conoce su contenido.

Hoy en la mañana se reanudará la búsqueda de la hermana Sor Cecilia con la esperanza de encontrarla con vida.