Estudiante de Bucaramanga obtiene el mejor resultado del Icfes en Santander

Bucaramanga

La bumanguesa Isabella Vega Gómez, estudiante del grado once del Colegio Bilingüe Divino Niño, alcanzó el mayor puntaje del departamento de Santander en las pruebas Saber 11 – Icfes, con un resultado de 478 puntos.

Este destacado desempeño la hizo merecedora del Reconocimiento Andrés Bello, que se otorga a los mejores estudiantes del país por su excelencia académica.

Isabella, asegura que su formación en el colegio fue la base fundamental de su éxito. Además, complementó su preparación en Helmer Pardo desde grado décimo, y en el Instituto Marco durante el grado once.

Su rutina fue intensa: jornadas en el colegio de 6:40 de la mañana a 4:30 de la tarde, clases los sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos hasta el mediodía.

Aunque tuvo que dejar de lado algunas actividades personales, Isabella afirma que todo valió la pena. Desde grado noveno tenía claro su propósito: ingresar a estudiar Medicina en la Universidad Industrial de Santander.

“fue duro porque tuve que dejar bastantes cosas de lado, los fines de semana con mi familia o ir a competencias con mi deporte, Entonces, pues siempre el cambio fue bastante duro al comienzo, pero ya uno se va adaptando y pues yo siempre había tenido claro pues que quería entrar a la Universidad Industrial de Santander, independientemente de la carrera, pero siempre enfocada en medicina”.

Con disciplina, constancia y claridad en sus metas, Isabella Vega Gómez se convierte hoy en orgullo santandereano y ejemplo para los jóvenes del país.