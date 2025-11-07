“Es un buen jefe y un buen amigo”, Bomberos El Colegio sobre comandante desaparecido en Cundinamarca

Bombero desaparecido en río Blanco, Cundinamarca durante búsqueda de niña arrastrada por la corriente

No paran los esfuerzos para encontrar al comandante del Cuerpo de Bomberos de Mesitas del Colegio, Carlos Andrés Rozo, que desapareció en medio de las labores de búsqueda de la menor 11 años en el río Blanco del municipio de Gutiérrez.

“Este río es bastante caudaloso y aparte de todo es bastante traicionero, es muy peligroso. Mi comandante estaba con varios compañeros porque nosotros los bomberos tenemos una hermandad. Trabajamos en equipo, se van cinco y llegan cinco”, aseguró la sargento Solangy Franco, compañera de trabajo y amiga.

Cuando la corriente súbita arrastró a Rozo, todo el equipo inició el desplazamiento y comunicación al puesto de mando.

Hacia las 11:45 de la mañana de este jueves 6 de noviembre, los bomberos reportaron la desaparición por lo que culminaron las labores de búsqueda sobre las 6 de la tarde.

“La última información que nos dieron es que lo vieron pasar más o menos por Guayabetal, eso es un desplazamiento aproximado de unos 1 km”, precisó la sargento.

Se están utilizando mallas de contención, equipo de canotage, buceo y todos las herramientas para encontrar a Rozo.

“No solamente es buen jefe, es un buen amigo, es buen confidente. Es un abuelo porque es un cascarrabias y aquí estamos esperándolo”, señaló la sargento.

La comunidad de Mesitas del Colegio también ha mostrado su apoyo y su afecto al comandante Rozo.

“Los comerciantes estaban armando un grupo para irse a buscar a mi comandante. Pero no podemos seguir generando más emergencias en una zona de alto riesgo”, indicó.

La sargento también aprovechó la oportunidad para señalar todo el trabajo que hacen los bomberos y lo poco reconocidos que son.