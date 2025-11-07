El llamado del procurador Eljach al presidente Petro por elecciones: “desescalar el lenguaje”

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, reiteró llamado al presidente Gustavo Petro para “desescalar el lenguaje” en medio de la contienda electoral del próximo año.

El llamado de Eljach fue a través de su participación, mediante un video, en el I Congreso de Derecho Electoral y Democracia de la Universidad Libre, en Barranquilla. Sostuvo que la invitación no es solo para el presidente Gustavo Petro, sino también para los diferentes candidatos presidenciales.

Por otra parte, reiteró la obligación de cada colombiano de respetar los resultados de las próximas elecciones.

“En desarrollo de nuestra estrategia Diálogo para Construir Consensos y de nuestra misionalidad de prevención, convocamos a todos los líderes, partidos, candidatos, precandidatos, movimientos significativos y en especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro, a desescalar el lenguaje, a fomentar una contienda discursiva responsable y que sea también amable y respetuosa por el contradictor”, dijo el procurador.

Igualmente, durante su intervención afirmó que en Colombia sí hay enemigos de la democracia, pero que desde la Procuraduría se adelantan mesas de trabajo para garantizar los comicios.

“Acabamos de tener dos experiencias que podríamos decir que han sido laboratorios de prueba, la elección de los consejos juveniles y la consulta del Pacto Histórico, ambas con pleno éxito en todo el territorio. Estamos haciendo elecciones en paz. Subrayamos que la próxima elección de Congreso y Presidencia determinará el futuro de la nación, impactando directamente en la economía, la justicia, la seguridad, las libertades y hasta en la calidad del aire de cada ciudadano”, finalizó.

Asamblea Constituyente

Por otra parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, rechazó la propuesta de una Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Petro.

Lizarazo, quien además fue magistrado de la Corte por ocho años, manifestó que la misma Constitución plantea la forma en cómo debe ser convocada la Asamblea Constituyente, y que la propuesta del presidente “está por fuera de estos mecanismos”, advirtiendo que esto ya plantea un desconocimiento muy grave de la constitución.

“Pero en el contexto actual es evidente que no es serio proponer una constituyente. primero porque se está proponiendo por fuera de la constitución, se está proponiendo no como la constitución lo prevé sino mediante mecanismos o procedimientos que no están previstos en la constitución, lo cual ya plantea un desconocimiento muy grave de la constitución. Lo segundo, es que se plantea sin un propósito cuando uno propone reformar la constitución por cualquier camino que sea es porque tiene algo concreto, algo claro que quiere reformar, que es necesario reformar”, señaló.

El exmagistrado también participó en el I Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia en la Universidad Libre.