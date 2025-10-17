Con un acto simbólico, la Corte Suprema de Justicia respaldó al procurador Gregorio Eljach

JUSTICIA

En los últimos días el procurador general, Gregorio Eljach, ha sido el blanco de las críticas y hasta de una denucia penal que interpuso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien lo acusa de prevaricato.

Esta denuncia la interpuso Montealegre luego de que el procurador le abriera dos investigaciones, una por presunta participación en política y otra por presunta injerencia indebida en la administración de justicia.

En este contexto, desde Valledupar, Cesar, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expresó su respaldo a Eljach al invitarlo a compartir mesa con la magistratura. Este acto s e hizo en señal de solidaridad, según comentaron fuentes al interior de la Corte.

En esa misma vía, 20 congresistas firmaron una carta en la que manifestaron su apoyo al procurador.

“Esas manifestaciones no solo lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, sino que además constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país, al desconocer la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría”, sostienen en el comunicado presentado.

Este grupo de parlamentarios considera también que “este tipo de pronunciamientos quebrantan el principio de respeto y de colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público”. Por lo que le están pidiendo al ministro “prudencia, responsabilidad y mesura”.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre anunció que denunciará al procurador general, Gregorio Eljach, luego de que se le abriera indagación por presunta participación en política de cara a las elecciones del 2026.

La denuncia será por la presunta comisión del delito de prevaricato. Dice Montealegre que Eljach se unió con el precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella para “amordazarlo”.

“Prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella. Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora los dos, el Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme. Por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor el Eljach”, dice Montealegre.

La investigación de la Procuraduría Montealegre

La investigación surge a raíz de una queja presentada por el equipo jurídico del precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella en cabeza de Germán Calderón España, quien acusa al ministro Montealegre de presunta participación en política a raíz de una entrevista entregada a medios de comunicación.

En la entrevista, Montealegre emite opiniones y valoraciones sobre diversos precandidatos presidenciales y figuras políticas como Daniel Quintero, Iván Cepeda (con quien se identifica), Abelardo de la Espriella (a quien critica fuertemente), Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

El ente de control considera que estas declaraciones podrían transgredir las prohibiciones para servidores públicos de intervenir en controversias de tipo político, según lo establecido en el Código General Disciplinario y la directiva 013 del 28 de agosto de 2025