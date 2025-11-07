¿Cuándo vuelve a jugar el próximo partido la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar?

Jugadores de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 ante El Salvador / Getty Images / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia Sub-17 empató con El Salvador 0-0, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo G, de la fase de grupos del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

El equipo dirigido por el entrenador Freddy Hurtado dominó durante todo el encuentro al rival, tuvo opciones de gol muy claras de cara al arco de Oliver Alegria, guardameta salvadoreño. Pero la puntería y la definición no los acompañó y así aplazaron la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

El Salvador, por su parte, que venia de caer 5-0 ante Corea del Norte, priorizó el orden defensivo y no tuvo presencia en el ataque, pero le sirvió para defender la igualdad ante Colombia, que desde la previa era el equipo favorito a quedarse con la victoria.

🇸🇻🇨🇴 El Salvador y Colombia reparten puntos en su segunda presentación. 🤝#U17WC pic.twitter.com/65TzjbPYAm — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 7, 2025

¿Cuál es el próximo rival de la Selección Colombia?

Este partido es el segundo compromiso en el que Colombia empata, ya que en su debut mundialista igualó 1-1 ante Alemania. Con este resultado, suma 2 puntos de 6 posibles, ubicándose así en la la tercera posición del grupo G.

Ahora el próximo reto para la Selección será ante Corea del Norte, el otro combinado que completa esta zona. Según lo que indican las cuentas, no se puede perder este encuentro ante los asiáticos, lo ideal seria ganarlo, para mantener las opciones claras de avanzar a los dieciseisavos de final.

El juego entre Colombia y Corea del Norte será el lunes 10 de noviembre a partir de las 8:30 A.M. (hora colombiana), duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos. Podrá seguir el partido a través de DirecTven la señal deDCSports, y por el minuto a minuto de Caracol Radio.