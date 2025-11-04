VIDEO | ¿Ya la vieron? en Bucaramanga está la tarjeta navideña más grande de Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En Bucaramanga la navidad comenzó en grande. En la ciudad bonita de Colombia fue construida e inaugurada la tarjeta navideña iluminada más grande del país, una obra de 100 metros de largo por 20 de alto, que cubre más de 2.000 metros cuadrados de luz, color y tradición.

El monumental montaje, instalado en el Centro de Convenciones Neomundo, empezó a gestarse desde marzo y desde el inicio del puente festivo de todos los Santos, se convirtió en un punto de encuentro para miles de familias que llegan a tomarse fotografías y disfrutar del espectáculo visual.

“Es una tarjeta iluminada, la más grande de Colombia. Utilizamos más de 180.000 luces, participaron más de 50 personas en su construcción y trabajamos más de 20 días dentro del centro de convenciones”, detalló Tatiana Pardo, gerente de Neomundo.

Lea también: Buscan formalizar vivero de frailejones en Berlín, Santander

De acuerdo con la gerente de Neomundo la tarjeta recoge los símbolos más representativos de las celebraciones colombianas: las 12 uvas de los deseos, las espigas de trigo para la abundancia, los pantys amarillos para la buena suerte, los banderines festivos, y por supuesto, los infaltables buñuelos y natilla, que evocan el sabor del hogar y la unión familiar.

Tatiana Pardo, destacó que más allá del espectáculo visual, la propuesta busca despertar la emoción y la unión familiar que caracterizan la navidad.

“Miles de luces LED dan vida a los rituales y agüeros que caracterizan los hogares colombianos… porque no hay diciembre sin sabor a hogar”, expresó.

Podría interesarle: El mejor matemático infantil de Colombia es de Tame, Arauca: aquí su historia

Desde varios puntos de Bucaramanga puede apreciarse el brillo de esta instalación, que se convierte en uno de los símbolos oficiales del inicio de la navidad en la capital santandereana.

Video: la tarjeta navideña más grande de Colombia