Escombrera, Quindío sin lugar para disponer y aprovechar residuos de construcción

Armenia

El Quindío sigue sin escombrera, desde la gobernación del Quindío anunciaron que están en estudio dos predios, uno de ellos en la Tebaida que podría utilizarse como escombrera.

En el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ al norte de Armenia se llevó el Primer Foro regional sobre Residuos de Construcción y Demolición donde hubo participación de delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Procuraduría Ambiental y Agraria, entes territoriales, Camacol y representantes del sector de la construcción, empresas prestadoras y representantes del sector volquetero, además de la CRQ.

Carlos Orozco delegado del Ministerio de Ambiente, enfatizó en la importancia de fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales para el seguimiento y control de la gestión de los RCD.

Primer Foro regional sobre Residuos de Construcción y Demolición en la CRQ en Armenia. Foto CRQ Ampliar

Y agregó “sobre el caso del Quindío conocemos el problema y por eso también estamos acá con el ánimo de conocer más de cerca la situación y con el ánimo de fomentar los espacios desde el Ministerio para que se solucionen todas esas problemáticas y para poder llegar a encuentros donde se involucran a todos los actores en la cadena de gestión de estos residuos están desde la Gobernación municipios autoridades ambientales y pues ahora nos sumamos nosotros con el ánimo de buscarle una solución a esta problemática”

Norma sobre la disposición de Residuos de Construcción y Demolición

El delegado del Min ambiente puntualizó “lo que queremos dejarle, claro, es qué es lo que dice la norma y cuál es la adecuada gestión que se tiene que hacer con estos residuos, lo que dice la norma es que si usted genera los residuos de construcción y demolición es su responsabilidad hacerle su adecuada gestión y entregárselo a un gestor de RCD que esté debidamente inscrito con autoridad ambiental, desde el Plan Nacional de Desarrollo con su programa de Basura Cero incluye un enfoque de Economía circular y la economía circular involucra estos residuos y estos residuos también son sujetos de aprovechamiento.

Fabián Triviño, de la CRQ, destacó la necesidad de mejorar la infraestructura de aprovechamiento y tratamiento de RCD en el departamento. Además, se anunció desde la gobernación del Quindío que se están evaluando predios para disposición final de estos residuos.

¿Cuántos residuos de demolición se generan en el Quindío?

Por informaciones que tenemos de los municipios, pues en el departamento del Quindío se estima una generación aproximada de 1600 a 1700 toneladas mensuales de este tipo de material, las cuales digamos, tienen diferentes tipos, porque el departamento del Quindío está pobre en infraestructura de aprovechamiento y para otro tipo de gestiones, en ese momento el fuerte es la inspección final tenemos un sitio que da cobertura a todo el departamento donde se llevan, pero igual tenemos problemas, tenemos inconvenientes

Mala disposición por falta de escombrera

Muchas personas sobre todo los pequeños generadores, pues hacen mala disposición de los residuos a través de canales, no formales, sin autorización, que terminan en nuestras cañadas en nuestros terrenos contaminantes y generando los problemas ambientales que todos conocemos, el departamento del Quindío con varios municipios está analizando el problema de una solución más regional más departamental.

Escombrera en el corto tiempo

Estamos trabajando para la ubicación de un lote en el municipio de La Tebaida que sirva como sitio de disposición final a nivel departamental, digamos que los llamados a identificar estas áreas son los entes territoriales y el municipio o la Gobernación para evaluar esos lotes si obviamente tiene que estar acordes con el uso de suelo, respetar las determinantes ambientales y el decreto tiene un procedimiento para evaluarlos y definir cuáles son los lotes de potencialidad para prestar ese servicio y una vez identificado ese lote, pues iniciará labores ante la autoridad ambiental para registrar los documentos que se requieren y los programas ambientales que se requieren para su funcionamiento eso tiene unos tiempos estipulados

Nuestro optimismo es que sea corto tiempo digamos ya vemos que la Gobernación manifestó de que está muy adelantado el tema y ya lo que viene son pasos que deberían agotarse muy poco tiempo, pero pues nuestra esperanza es que sea corto tiempo, pero pues eso ya depende del ente territorial y de los municipios que están acompañando esta iniciativa

Sanciones

Tenemos el Código de Convivencia la policía y los municipios están habilitados para imponer las medidas correctivas que pueden ir entre 15 a 30 salarios mínimos legales diarios a la persona que haga disposición inadecuada o mala gestión de los residuos sólidos cualquier persona con una fotografía con un vídeo puede hacerla llegar a la Policía Nacional a la inspección de Policía de cada uno de los municipios.

Milena Arango la directora ejecutiva de Camacol

El cumplimiento de la norma es total, para el cumplimiento de los generadores en este caso las empresas constructoras, la importancia es que nosotros no tenemos un sitio de disposición final de RCD pero si estamos cumpliendo porque al hecho de que no haya no quiere decir que no lo estamos disponiendo en lugares donde puede ser en otras ciudades o en otros municipios lo estamos disponiendo y lo más importante es que debe haber una generación de un certificado de disposición de estos residuos y eso tiene un costo, pero no hemos tenido ninguna luz verde.

Israel Leiva representante de los volqueteros

La verdad estamos quedados en departamento para mantenerlo muy muy limpio y yo pienso que es un paso muy importante sobre lo que se ha hablado de parte del Ministerio, este es un tema ya conocido de la disposición de escombros lo del RCD de la 472, pero que realmente nunca se ha cumplido.

La Gobernación dijo que aquí ellos han hecho reuniones y han tenido acercamientos que ambientalmente cumplen como cinco sitios, eso es importante, pero la sabe cómo que respondió que los cinco podría elegir uno para para que finalmente se diera esto, pero pues de todas maneras en muchas ocasiones hemos escuchado esto y estamos en escombros.