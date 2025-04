¿Qué arrojó estudio sobre violencia intrafamiliar contra adultos mayores en Quindío?

Armenia

Se trata de un estudio adelantado por el Observatorio de Conflictos Sociales y Urbanos de la Universidad Alexander Von Humboldt de la ciudad que reveló un aumento de casos de violencia intrafamiliar ejercida contra personas mayores durante 2023 y 2024.

De acuerdo con el documento emitido por el observatorio, en el año 2023 se registró un aumento significativo del 45,6% en comparación con los años anteriores, en total fueron reportados 46 casos, de los cuales, 24 las víctimas fueron hombres (52,1%) y 22 fueron mujeres (47,8%). Los municipios de Armenia (31 casos) y Calarcá (8 casos) fueron los que registraron un incremento preocupante.

Leonardo Vega docente investigador del observatorio dijo que la idea es que exista una vejez con mayor autonomía para visibilizar desde el ámbito académico todo el complejo entramado de violencias que se ejercen contra los adultos mayores.

“Pues los datos sí nos llaman la atención y es que, por ejemplo, en algunos series históricas que hemos analizado vemos como del año 2020, por ejemplo, al 2023 se fueron incrementando los casos, se fueron incrementando las tasas. Pues a nivel a nivel regional y a nivel nacional, pues el departamento del Quindío, pues ha tenido unas tasas, por ejemplo superiores a las que podemos encontrar a nivel nacional", indicó.

Dijo que la violencia contra los mayores podría estar determinada también por factores sociales como la desigualdad, la pobreza y relaciones de autoridad muy machistas.

“El panorama de las características que encontramos a nivel departamental, pues es muy similar al panorama que tenemos en el país en el sentido de que pues no hay una diferencia significativa entre las víctimas, hombres o mujeres, eso es particular a diferencia de otros tipos de violencias que se dan en los entornos familiares, donde, por ejemplo, la mujer es predominantemente víctima, como en el caso de la violencia de pareja o la violencia de tipo sexual, en el caso de las personas mayores, digámoslo, no es es una diferencia altamente significativa", mencionó.

Asimismo, mencionó que otros factores en la dinámica de las relaciones familiares va enfocada al manejo inadecuado de momentos de alta tensión y en el ámbito individual como bajos niveles de autoestima, consumo de sustancias psicoactivas y dependencias económicas.

“En los rangos de edad en donde más se se presentan este tipo de casos está entre los 60 y 64 años con una muy baja escolaridad y generalmente esto es lo preocupante con una alta dependencia económica y financiera y afectiva de sus agresores. Y básicamente el el el patrón, digámoslo, de agresión y quiénes serían los presuntos agresores, pues aparecen los hermanos, nietos, otros familiares civiles o familiares consanguíneos, Esa es básicamente como una de las características típicas en las cuales se manifiesta este tipo de de de violencias", resaltó.

Agregó que en cuanto a las cifras y datos es una aproximación ya que el boletín fue construido con base a los casos reportados en Medicina Legal, teniendo en cuenta que solo es una parte porque es cuando hay una agresión física que llega a dicha entidad.