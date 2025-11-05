“El Partido de la U no va al Frente Amplio”: senador Deluque sobre eventual apoyo a Roy Barreras

Congreso

Uno de los partidos que tiene incierta su participación en las elecciones presidenciales del próximo año es el Partido de La U. Aunque la intención inicial era tener un candidato propio, esta idea se ha ido alejando y actualmente hay divisiones frente a qué rumbo deben coger en los próximos meses.

Recientemente, La U había empezado a escuchar a algunos precandidatos como Roy Barreras y Héctor Olimpo. Se hablaba de otros aspirantes interesados, como el exministro Mauricio Lizcano y el exembajador Juan Carlos Pinzón.

Sin embargo, tras una reunión de la bancada de Senado, en casa del congresista José David Name, el senador Alfredo Deluque anticipó que actualmente tienen otras prioridades por encima de definir los apoyos presidenciales para el 2026.

“El partido de La U en su momento tomará decisiones, hoy estamos concentrados en armar las listas al Congreso, especialmente la de Senado de la República, y obviamente también construir las coaliciones y alianzas regionales para las listas a Cámara de Representantes en todo el territorio nacional”, comenzó señalando.

En este encuentro de la bancada se evaluaron algunos perfiles, entre ellos el del exembajador Roy Barreras, y 8 de los 10 senadores se habrían opuesto a avalarlo, debido a que según estimaciones internas no tendría el capital político suficiente. Al respecto, Deluque declaró que “el partido de la U no va al Frente Amplio, el partido de la U va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales”.

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre Barreras, aseguró que “no se le va a dar aval a nadie en estos momentos”. De hecho, añadió que “nosotros no vamos a consulta. El partido de la U no tiene candidato entonces no tiene cómo ir a consulta. Sencillamente nos concentraremos en el proceso ‘Cámara y Senado’, que es lo que nos concentra ahora la atención para el 8 de marzo”.

Eso sí, señaló que después de “tener una bancada parlamentaria fuerte”, sí tomarán decisiones presidenciales para “ir a la contienda presidencial con esa bancada que respalde a un candidato que tenga la opción de ser presidente de la República”.

En contraste, otras voces también del partido aseguran que sí estarían los apoyos para terminar avalando a Roy, pero que igual seguirán escuchando a otros precandidatos. El camino es tan difuso, de hecho, que hoy mismo se dio una reunión de los partidos de oposición y tradicionales, con el uribismo y el conservatismo a la cabeza, a la cual también asistió una representante del Partido de La U.