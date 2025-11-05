“No cerramos la puerta”: Galán sobre alianza de partidos tradicionales y de oposición para 2026

Colombia

El precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán no descartó la posibilidad de hacer parte de la coalición que buscan armar el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal, Conservador y de la U para las elecciones de 2026.

#POLÍTICA El precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) no descartó la posibilidad de hacer parte de la coalición que buscan armar el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal, Conservador y de la U.… pic.twitter.com/SJTaAVhqiJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2025

Según dijo, no le cierra la puerta a adelantar conversaciones con estos sectores acerca de temas como la defensa de la democracia, la constitución del 91 y el bien del país.

“Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito de país que nos debe unir, la defensa de la Constitución del 91, la defensa de la institucionalidad democrática y el propósito de esa alianza que es que Colombia salga adelante”.

El llamado a unir fuerzas políticas:

De hecho Galán también hizo un llamado a unir fuerzas políticas de cara a las elecciones del próximo año e informó que siguen dialogando con los también precandidatos David Luna y Mauricio Cardenas, para establecer cuál será el mecanismo con el que elegirán a un candidato único a la presidencia.

“Estamos avanzando en esas conversaciones, por ahora el llamado que hemos hecho es a que unamos fuerzas, unamos capacidades, experiencias, por el bien del país, por el bien de Colombia el año entrante, para que tengamos un gobierno el año entrante que pueda gobernar, que pueda solucionarle los problemas a la gente”.

El director del Nuevo Liberalismo agregó que el objetivo de estas alianzas que se busca conformar debe ser “trabajar por una igualdad básica de derechos, deberes y oportunidades para todos los colombianos en todo el territorio. Si ese es el propósito, si ese es el contenido, la sustancia de lo que se le proponga al país, estamos dispuestos a conversar”.