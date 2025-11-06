Cualquier alianza le debe permitir al país avanzar: Juan Manuel Galán sobre elecciones 2026

Colombia

Caracol Radio conversó con el precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, a propósito de los movimientos políticos de la jornada.

Según dijo Galán, para hacer parte de una alianza con otros sectores se debe converger en puntos clave como buscar sacar adelante el país, que se lleven a cabo las transformaciones “que Colombia ha estado esperando y que se incumplieron durante este gobierno”, y que se trabaje de forma conjunta por una igualdad básica de derechos, deberes y oportunidades para todos los colombianos.

“Lo importante es el propósito que tenga una eventual alianza, el primero es que sea una alianza que le proponga al país avanzar, salir adelante, una alianza que trabaje por una igualdad básica de derechos, deberes y oportunidades para todos los colombianos en todo el territorio. Si ese es el propósito, si ese es el contenido, la sustancia de lo que se le proponga al país, estamos dispuestos a conversar”.

De esta manera queda claro que el director del Nuevo Liberalismo está dispuesto a conversar con cualquier sector político siempre y cuando se tengan objetivos en común como la defensa de la democracia, la Constitución del 91 y el bienestar de la población.

“Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito del país que nos debe unir, la defensa de la Constitución del 91, la defensa de la institucionalidad democrática y el propósito de esa alianza que es que Colombia salga adelante”.

Las declaraciones del precandidato Juan Manuel Galán fueron entregadas después de que se conociera que los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, la U, el Conservador y el Liberal, buscan conformar una gran alianza de la que aseguran podría hacer parte cualquier aspirante a la Presidencia que haya pertenecido o apoyado al actual gobierno.