Tiene un amor que no puede olvidar? esta es la canción para dedicar

El cantautor colombiano Anddy Caicedo presenta su nuevo sencillo “Ese amor que no se olvida”, una canción que promete tocar fibras profundas en quienes han amado intensamente.

Con su inconfundible estilo romántico y una voz cargada de emoción, Anddy transforma el recuerdo de un amor perdido en una poderosa declaración musical.

El tema fue compuesto por el maestro Nino Caicedo y producido en colaboración con Froyber Maya, dos nombres clave en la música colombiana.

Nuestro periodista Miguel Useche charló con el en los estudios de Caracol Radio, y nos hablo de su trayectoria:

La canción representa una propuesta innovadora que fusiona géneros como la bachata, la salsa y el son, logrando un viaje sonoro que transita entre la melancolía y el ritmo, entre la memoria y el presente.

“Ese amor que no se olvida” no es solo una canción: es un desahogo del alma, una confesión que muchos han sentido pero pocos se atreven a expresar. Con la sensibilidad que lo caracteriza, Anddy le canta a ese amor eterno que, aunque se haya ido, sigue vivo en el corazón.

“Esta canción es para todos los que alguna vez amaron con el alma y, a pesar del tiempo, no han podido olvidar. Es un homenaje a esos sentimientos que se quedan para siempre”, expresó el artista.

Con este lanzamiento, Anddy reafirma su compromiso con la autenticidad y la evolución musical, apostando por sonidos que conectan con las emociones más profundas del público. Su capacidad para fusionar géneros sin perder su esencia salsera lo consolida como uno de los artistas más versátiles y sensibles de la escena musical colombiana.

El videoclip de “Ese amor que no se olvida” acompaña la narrativa de la canción con imágenes que evocan recuerdos, despedidas y momentos compartidos. Una producción cuidada que complementa la historia de un amor que, aunque ya no está, permanece en la memoria como una llama encendida.

Con esta nueva entrega, Anddy Caicedo continúa construyendo un legado musical que trasciende modas y géneros, apostando siempre por la emoción como hilo conductor de su arte.