Quejas por demoras en entrega de medicamentos de EPS Coosalud: usuarios llevan meses sin medicinas

Cartagena

Caracol Radio visitó Global Health Group (GHG), dispensario de medicamentos de la EPS Coosalud ubicado en el barrio El Pozón, sur de Cartagena, donde se evidencian múltiples denuncias sobre demoras y la falta persistente en la entrega de medicamentos vitales para los usuarios.

Algunas de las personas afectadas que llegaron a la sede de este dispensario, aseguraron que deben acudir en varias ocasiones sin obtener una respuesta clara de sus medicinas o fórmulas completas, viéndose obligados a incurrir en gastos de su propio bolsillo que afectan su economía pese a residir en un barrio estrato bajo de la capital de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio pudo evidenciar que los inconvenientes en la entrega de medicamentos se extienden durante varios meses y afectan a pacientes con enfermedades crónicas o poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas y menores de edad.

Tal es el caso de Ausberto Meléndez, usuario adulto mayor de la EPS Coosalud, quien manifestó que ha acudido al dispensario hasta tres veces para reclamar Atorvastatina, un medicamento que se usa para reducir los niveles de colesterol, el cual debió recibir hace 15 días, pero ya cumple un mes de retraso.

“Esto va a tener un mes y ya se me van a acabar los otros. Como ya he venido varias veces y no lo hay, ahora tengo que comprarla de mi plata, sacar de dónde no tengo para adquirirlo porque lo necesito”, dijo.

Respuesta habitual es evasiva

Otras usuarias consultadas por Caracol Radio reportaron que la respuesta habitual del dispensario Global Health Group es evasiva, es decir a los pacientes les indican constantemente que vuelvan la “próxima semana” o “esta semana,” sin ofrecer una fecha certera de entrega.

Dilfa Patricia Marrugo, quien, además de estar en estado de embarazo y sufrir de diabetes gestacional, debe lidiar con la falta de medicamentos de control y terapias para su hijo de dos años. Esta mujer denunció que, además de que el Carbonato de Calcio que requiere para su gestación está pendiente, su niño con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH) ha dejado de recibir tratamiento.

“Me dijeron que esta semana y hoy dicen que el miércoles. Me tocará comprarla porque casi siempre que vengo no hay”, dijo Tomasa de Ríos, una adulta mayor que necesita Losartán para tratar su hipertensión.

Otro caso es el de Ruth Rodríguez, quien padece de osteoporosis y requiere el medicamento Ácido Alendrónico, tratamiento que lleva pendiente casi dos meses. La mujer ha visitado el dispensario cinco veces, sin embargo, denuncia que la respuesta constante es: “Me dicen, que me llaman y nunca llaman”.

Los usuarios hacen un llamado urgente a la EPS Coosalud para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos, un problema que se ha agravado con el pasar de los meses en Cartagena.