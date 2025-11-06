Nuevo caso de intolerancia: comerciante fue brutalmente golpeado y asesinado en Yopal

Las autoridades del departamento de Casanare investigan la muerte del reconocido comerciante Harold Sierra Peñate, ocurrida en la madrugada del pasado 2 de noviembre en el municipio de Yopal, tras una riña en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía Casanare, el hecho se trató de “un caso de intolerancia social” en el que el señor Sierra perdió la vida.

La Policía aseguró que se están adelantando todas las acciones institucionales necesarias para esclarecer los hechos y garantizar que las personas involucradas respondan ante las autoridades judiciales. Además, hizo un llamado a la ciudadanía “para resolver los conflictos personales a través del diálogo y la mediación”.

¿Qué dice la familia sobre lo ocurrido?

Sin embargo, la familia del comerciante sostiene una versión más grave de lo ocurrido. En declaraciones a Caracol Radio, Juliana Sierra, hija mayor de la víctima, relató que su padre fue golpeado brutalmente por varios hombres tras negarse a consumir drogas cuando salía de una discoteca ubicada en el centro comercial El Hobo.

Según su testimonio, los agresores siguieron a sus padres por la plazoleta de comidas y los atacaron en repetidas ocasiones mientras descendían por las escaleras del centro comercial. “Mi papá intenta defenderse, pero llegan más hombres y lo golpean entre varios”, contó Juliana.

La joven denunció que, pese a los llamados de auxilio, el vigilante del lugar se negó a intervenir o a llamar a la Policía. También señaló que su padre, en su intento por escapar, fue alcanzado y nuevamente agredido en vía pública, antes de desplomarse inconsciente dentro de su vehículo.

“Mi papá ya estaba muy golpeado, con una hemorragia cerebral, y la ambulancia se demoró cerca de 20 minutos en llegar”, aseguró la hija, quien además reprochó la falta de reacción oportuna de las autoridades.

Sierra Peñate fue trasladado al hospital local, donde sufrió dos preinfartos antes de que se confirmara su muerte cerebral y posterior fallecimiento hacia las 9:40 de la mañana del mismo día.

La Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Yopal también fueron notificadas del caso, mientras la familia de Harold Sierra pide justicia y asegura que entregará nuevos elementos de prueba para identificar a los responsables del ataque.